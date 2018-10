Deutschland will Zusammenarbeit mit Chile ausbauen

Berlin.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Chile intensivieren. Beide Staaten könnten im Bereich der erneuerbaren Energien und der Rohstoffe mehr tun, sagte Merkel gestern in Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem chilenischen Präsidenten Sebastian Piñera. „Chile verfügt über sehr große Rohstoffvorkommen im Bereich Silizium und auch im Bereich Kupfer“, sagte die Bundeskanzlerin. Die Europäische Union arbeite auch an einer Erneuerung des Handelsabkommens mit Chile, und Deutschland unterstütze dies. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Chiles innerhalb der Europäischen Union. Der chilenische Staatschef war vor dem Kanzleramt von Merkel mit militärischen Ehren empfangen worden (Bild). dpa

