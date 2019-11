In Gröde (Schleswig-Holstein) lebten Ende 2018 sieben Menschen. Damit ist der Ort auf einer Hallig im Wattenmeer Deutschlands kleinste Gemeinde. Die Frauen haben in Gröde die Überhand, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Drei Männer und vier Frauen wohnten dort. Gröde sei 2,52 Quadratkilometer groß. Somit betrug die Bevölkerungsdichte drei Menschen je Quadratkilometer. Der Bundesdurchschnitt liegt 232 Einwohnern. In Gröde gibt es sechs Ferienwohnungen, eine Kirche und viel Natur. „Zu sehen gibt es zwar nicht viel, aber dafür kann man weit gucken“, sagte Hallig-Bewohner Reiner Mommsen der Deutschen Presse-Agentur. Der 56-Jährige ist beim Küstenschutz tätig. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019