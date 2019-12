Deutschlands Spaltung wird tiefer

Berlin.Die Armut in Deutschland ist 2018 leicht zurückgegangen – zum dritten Mal innerhalb der letzten zehn Jahre. Die Spaltung zwischen den Regionen hat sich allerdings vertieft. Das geht aus dem neuen Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die wichtigsten Infos:

Wer wird in Deutschland als arm bezeichnet?

Arm ist, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt. Das schließt auch alle staatlichen Transfers wie etwa Kindergeld oder Hartz IV ein. Nach dieser gängigen EU-Definition lag die Armutsgefährdungsschwelle im Jahr 2018 für einen Single-Haushalt in Deutschland bei 1035 Euro im Monat. Für eine Familie mit zwei minderjährigen Kindern lag die Schwelle bei 2174 Euro.

Wie hat sich die Armut entwickelt?

Der Untersuchung zufolge galten 2018 im Schnitt 12,8 Millionen Menschen in Deutschland als arm. Die Armutsquote lag bei 15,5 Prozent. Das waren 0,3 Prozentpunkte beziehungsweise 210 000 Personen weniger als im Jahr davor. Einen minimalen Rückgang um jeweils 0,1 Prozentpunkte hatte es zuletzt in den Jahren 2010 und 2014 gegeben. Dazwischen waren die Werte gestiegen. Laut Bericht ging erstmalig auch die seit 2012 stark gestiegene Armutsquote von Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit im Vergleich zur Gesamtbevölkerung „überdurchschnittlich zurück“.

Wo liegen die Probleme bei der Armut?

„Die Kluft zwischen Wohlstandsregionen auf der einen und Armutsregionen auf der anderen Seite wächst stetig und deutlich, und der Graben verläuft längst nicht mehr nur zwischen Ost und West“, meinte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider. Nach seiner Einschätzung ist Deutschland bei der Armut mittlerweile viergeteilt. Während in Bayern und Baden-Württemberg nur etwa jeder achte Bürger unterhalb der Armutsgrenze lebt, ist es in Nordrhein-Westfalen und den neuen Ländern etwa jeder Fünfte. Als besondere Problemregion gilt das Ruhrgebiet. In dem mit 5,8 Millionen Einwohnern größten Ballungsraum Deutschlands liegt die Armutsquote bei 21,1 Prozent. Spitzenreiter ist Bremen mit 22,7 Prozent.

Wie fallen die Reaktionen aus?

Nach Einschätzung von SPD-Fraktionsvize Katja Mast ist ein Bündel von Maßnahmen erforderlich. „Mit der Grundrente, der Kindergrundsicherung und einem perspektivischen Mindestlohn von zwölf Euro sind Schritte beschrieben, die ganz konkret helfen, sie zu überwinden“, erklärte Mast. Der Paritätische Gesamtverband fordert einen „Masterplan“, der eine deutliche Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes vorsieht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019