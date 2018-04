Die 66-Prozent-Parteichefin

Anzeige

Simone Lange (kleines Bild) hatte vor ihrer Bewerbung keinerlei bundespolitische Bedeutung. Sie ist Oberbürgermeisterin von Flensburg. Ihre Kandidatur hat sie vor neun Wochen aus Protest gegen die Parteiführung in Berlin erklärt, die die Nachfolge von Martin Schulz mal wieder unter sich ausgekungelt hatte. „Ich bin heute eure Alternative“, ruft die 41-Jährige bei ihrer Vorstellung aus. Lange setzt auf jene Teile der Basis, die mit dem Parteiestablishment unzufrieden sind. Einige ihrer Unterstützer halten Plakate hoch: „Liebe Delegierte, schreibt Geschichte, wählt Simone“, steht darauf. Tatsächlich hat es das in der SPD noch nie gegeben, dass jemand von ganz unten gegen einen von den Führungsgremien einmütig Auserkorenen zu kandidieren wagt. Anfangs hat die Parteiführung Lange deshalb wie einen Störenfried betrachtet. Nahles mied jede direkte öffentliche Konfrontation mit ihr. Doch dann hatte man in Berlin registriert, dass es eine sehr kritische Basisstimmung gab.

30 Minuten Redezeit

Lange sammelte Gegner der großen Koalition, von Hartz IV und der Russland-Sanktionen um sich. Das Willy-Brandt-Haus schaltete auf faire Behandlung um. Beide Bewerberinnen dürfen in Wiesbaden 30 Minuten reden, Lange nach dem Alphabet zuerst. Freilich schöpft sie ihre Redezeit nicht aus, anders als Nahles. Nach 16 Minuten endet die Flensburgerin bereits. Blass und tonlos spricht sie, das knallrote Kleid ist das auffälligste an ihrem Auftritt. Aber auf die Vorstellung kommt es hier nicht wirklich an. Lange thematisiert all das, was die Unzufriedenen umtreibt: Das Ziel ausgeglichener Haushalt nennt sie „Zahlensklaverei“, sie spricht von einem „schleichenden Teufelskreis der Entstaatlichung“ und entschuldigt sich bei den Bürgern förmlich für die Hartz-Gesetze, die Menschen arm gemacht hätten.

Die Agenda-Reformen will sie rückabwickeln. Es gehe, sagt Lange, um eine Entscheidung zwischen „neuem Aufbruch oder Weiter so“. Die SPD müsse wieder eine wirklich soziale Partei werden. Nahles lässt sich nicht darauf ein, ihre Herausforderin zu kritisieren. Wie der Parteitag überhaupt in jedem Moment fair bleibt. Mit einem Ergebnis zwischen 70 und 80 Prozent für Nahles hatten die meisten im Vorstand gerechnet; es wäre ein optimaler Ausgang gewesen. Die Nein-Stimmen, die es sowieso gegeben hätte, hätte man auf den Umstand der Gegenkandidatur geschoben. Nach dem Wahlgang ist in Nahles’ Umgebung davon die Rede, dass das Ergebnis „sehr realistisch die gegenwärtige Lage“ widerspiegele. Ein Drittel der Partei sei ja auch gegen die große Koalition gewesen und beim letzten Parteitag im Januar hätten die gleichen Delegierten sogar nur knapp für die Fortsetzung der Gespräche mit der Union votiert. „Das ist eben die Stimmung momentan.“

Info: Video unter morgenweb.de/politik

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018

Zum Thema Nahles steht als erste Frau an der Spitze der SPD