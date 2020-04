„Die Abstandsregeln gelten auch auf dem Schulhof“

Mannheim/Mainz.Bis Mittwoch muss die Kultusministerkonferenz ein Konzept zu den Hygiene- und Schutzmaßnahmen an Schulen vorlegen. Die aktuelle Präsidentin, die rheinland-pfälzische Kultusministerin Stefanie Hubig (SPD), hat aber angesichts der Corona-Pandemie noch zahlreiche andere Aufgaben – etwa die Digitalisierung der Schulen im Eiltempo voranzutreiben.

Frau Hubig, da haben Sie sich ja eine verrückte Zeit für die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz (KMK) ausgesucht?

Stefanie Hubig: Das kann man so sagen (lacht). Das Schwerpunktthema meiner Präsidentschaft ist eigentlich „Europa erleben und gestalten!“, aber Corona hat alles auf den Kopf gestellt. Jetzt geht es darum, angesichts der Krise für die bestmöglichen Rahmenbedingungen für Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte zu sorgen.

Die KMK soll bis 29. April ein Konzept zu Hygiene- und Schutzmaßnahmen an Schulen vorlegen. Wie weit sind Sie?

Hubig: Wir halten uns selbstverständlich an die Frist und werden pünktlich liefern. Das Konzept wird derzeit von den Staatssekretären abgestimmt, es ist bei 16 Bundesländern ja nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen.

Gerade Schultoiletten sind ein Kapitel für sich. Wie wollen Sie da so schnell hygienische Bedingungen schaffen?

Hubig: Zuständig für die Ausstattung der Schulen vor Ort sind die Schulträger, also die Kommunen. Wir hier in Rheinland-Pfalz stimmen uns deswegen sehr eng mit den kommunalen Spitzen ab. Gesundheits- und Bildungsministerium haben gemeinsam einen Hygieneplan erarbeitet. Im Moment besprechen wir, wie das alles konkret funktionieren soll – mit der Schülerbeförderung, mit dem Desinfektionsmittel. . .

Sind Abstände zwischen den Schülern überhaupt realistisch?

Hubig: Klar ist: Die Abstandsregeln von mindestens 1,50 Metern gelten. Die brauchen wir wegen des Infektions- und wegen des Gesundheitsschutzes. Das bedeutet, dass wir die Lerngruppen in der Regel teilen müssen. In den Klassenzimmern, aber auch auf den Pausenhöfen, muss zudem dafür gesorgt werden, dass diese Abstände auch eingehalten werden.

Mit Abschlussklassen scheint das noch machbar. Aber was ist, wenn weitere Schüler zurückkehren?

Hubig: Wir müssen zunächst einmal sehen, dass wir die Jahrgänge mit Lehrkräften versorgen. Es gibt ja auch eine Reihe von Lehrern, die zur Risikogruppe gehören und die nicht in der Schule unterrichten werden, sondern stattdessen Digitalunterricht von zu Hause übernehmen. Und über diese Dinge machen wir uns natürlich jetzt – unabhängig vom Konzept zu Hygiene und Schutzmaßnahmen – Gedanken. Vermutlich wird es da regionale Unterschiede geben.

A propos regionale Unterschiede: Was die Schulöffnungen betrifft, gehen die Länder verschieden vor. Ist mehr Einheitlichkeit in einem föderalen System nicht möglich?

Hubig: Das würde ich nicht so sehen. Wir haben den Beschluss gefasst, dass wir stufenweise anfangen – zunächst mit den Abiturientinnen und Abiturienten und denjenigen aus den berufsbildenden Schulen, die jetzt ihre Prüfungen ablegen. In der nächsten Runde ab 4. Mai – und „ab“ heißt ja nicht „alle am“ – folgen dann diejenigen, die im nächsten Schuljahr Prüfungen haben sowie die Viertklässler. Das heißt, wir haben sehr wohl ein einheitliches Vorgehen. Dass die genauen Zeitpunkte voneinander abweichen, liegt an den unterschiedlichen Sommerferien und damit einhergehend an den unterschiedlichen Prüfungszeitpunkten.

Wie gut läuft die Abstimmung unter den Kultusministern?

Hubig: Wir sind in engem Kontakt, so dass die großen Linien sehr ähnlich sind. Wir haben etwa gemeinsam vereinbart, dass die Abiturprüfungen in allen 16 Ländern stattfinden – und an diesen Beschluss halten wir uns auch. Außerdem wurde beschlossen, dass den Schülern und Schülerinnen kein Nachteil aus der jetzigen Situation entstehen soll. In Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz etwa werden daher alle versetzt. Aber manchmal müssen wir Dinge auch schnell regeln. Da können wir nicht jeden einzelnen Schritt immer zu sechzehnt abstimmen.

Die Digitalisierung deutscher Schulen liegt im Argen, was sich in der Pandemie rächt. Welche Ansätze gibt es, sie jetzt quasi notfallmäßig voranzutreiben?

Hubig: Die Digitalisierung war nie auf die jetzige Situation ausgerichtet. Niemand ist davon ausgegangen, dass wir von einem auf den anderen Tag für alle Schülerinnen und Schüler Fernunterricht haben würden. Das ist ein Stresstest. Und ich finde: Vor diesem Hintergrund klappt sehr viel sehr gut. Mich hat auch sehr gefreut, dass die Länder noch einmal 500 Millionen Euro erhalten – für digitalen Unterricht sowie für digitale Endgeräte für sozial benachteiligte Schüler. Wir sind bei der Digitalisierung auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel.

Was planen Sie noch?

Hubig: In Rheinland-Pfalz sind wir gerade mit einer Plattformlösung in die Pilotierung gegangen, die den Umfang einer Cloud um zahlreiche weitere Bildungsangebote erweitert. Sie wird Schulcampus RLP heißen und soll dann ab dem kommenden Jahr für alle Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Damit kann man Inhalte leichter herunterladen und sammeln, sich ein eigenes digitales Büro einrichten. Auch der Austausch im Klassenverband funktioniert besser. Darüber hinaus sind wir in der Endabstimmung für einen datenschutzkonformen Videokonferenzdienst und hoffen, diesen den Schulen im Land bis Ende der Woche zur Verfügung zu stellen.

Kinder aus Risikogruppen oder mit gefährdeten Angehörigen werden lange Zeit nicht in ihre Schulen können. Wie sorgt man dafür, dass sie trotzdem guten Unterricht erhalten?

Hubig: Die Lehrkräfte werden gerade diesen Schülerinnen und Schülern ein Angebot zur Verfügung stellen müssen, das ihnen ermöglicht, auch von zu Hause aus am Unterricht teilzunehmen. Daran führt in dieser Situation einfach kein Weg vorbei.

Können Sie schon sagen, wann weitere Jahrgänge in die Schulen zurückkehren? Ist das noch vor den Sommerferien denkbar?

Hubig: Das kann Ihnen seriös heute noch niemand beantworten, weil das vom Infektionsgeschehen abhängt. Ende April werden die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich unter anderem auch dazu mit der Kanzlerin beraten. Diese Gespräche muss man abwarten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020