Die AfD kämpft mit sich selbst

Berlin.Eigentlich soll es um Inhalte gehen: Wenn die AfD an diesem Samstag zu ihrem Bundesparteitag im nordrhein-westfälischen Kalkar zusammenkommt, will die Partei endlich eine Leerstelle im Programm füllen und sich ein renten- und sozialpolitisches Profil geben. Doch es sind nicht Debatten über Vorsorgemodelle, die die AfD derzeit am meisten beschäftigen. Die Partei hat größere Probleme: mäßige Umfragewerte, ein Schlingerkurs im Umgang mit der Pandemie, der immer noch schwelende Streit um die Causa Kalbitz – und die immer wahrscheinlicher werdende Beobachtung durch den Verfassungsschutz.

Anzeichen für Radikalisierung

Beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln wird man gerade diesen Parteitag aufmerksam verfolgen. Seit fast zwei Jahren beschäftigt sich die Behörde intensiv mit der AfD. Seit Januar 2019 gilt sie formal als Prüffall. Die jüngsten Störaktionen im Bundestag bei der Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz, aber auch die Wiederwahl von Rechtsaußen Björn Höcke als Co-Chef des Thüringer Landesverbandes dürften die Behörde in ihrer Analyse bestätigt haben, dass die Rechtspopulisten sich radikalisieren.

Der Verfassungsschutz kennt drei Kategorien: den Prüffall, den Verdachts- und den Beobachtungsfall. Geprüft werden etwa die programmatische Ausrichtung, Verbindungen zu rechtsextremistischen Bestrebungen und öffentliche Äußerungen führender Protagonisten. Die Partei wird auf verfassungsfeindliche Inhalte gescannt. Der Prozess muss ergebnisoffen sein – und er darf nicht ewig dauern. Amtschef Thomas Haldenwang hat einmal gesagt, dass man nicht länger als zwei Jahre für ein Ergebnis brauchen werde. Nach dieser Maßgabe ist das Bundesamt längst unter Zeitdruck. Eine Entscheidung steht spätestens im Januar an.

Bei einem Verdachtsfall – die nächsthöhere Stufe – liegen schon begründete Hinweise vor, und dem Amt stehen mehr Mittel zu, um Erkenntnisse über eine Gruppierung zu gewinnen. So ergeht es zum Beispiel der AfD-Jugendorganisation JA. Nun beginnt eine systematische Informationsgewinnung auf Bundes- und Landesebene. Wenn sich der Verdacht bestätigt, wird eine Organisation als rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung eingestuft, fortan beobachtet und im jährlichen Verfassungsschutzbericht erwähnt. Das traf etwa seit März auf Höckes „Flügel“ zu, der sich inzwischen aufgelöst hat.

In Köln können sie den Instrumentenkoffer komplett auspacken: Der Geheimdienst kann die Kommunikation abhören, V-Männer einschleusen, Quellen in inneren Zirkeln der Organisation führen. Dass die Prüfung für die AfD harmlos ausgeht, ist kaum zu erwarten. Der Dienstherr des Verfassungsschutzes, das Innenministerium, hält sich heraus, um die Neutralität zu wahren.

Causa Kalbitz sorgt für Unruhe

Das Timing ist für die AfD denkbar ungünstig: eine Entscheidung just im Wahljahr 2021. Das könnte potenzielle Wähler verschrecken, gerade Mitglieder im öffentlichen Dienst. In der Partei blickt man deshalb mit Sorge auf die mögliche Entscheidung des Verfassungsschutzes. Das Manöver von Parteichef Jörg Meuthen, dem „Flügel“-Spitzenmann und ehemaligen Brandenburger Landeschef Andreas Kalbitz die Mitgliedschaft aberkennen zu lassen, konnte als Signal gewertet werden, dass man etwas gegen die Radikalsten der Partei unternehme.

Doch in Teilen der AfD schwelt der Unmut über Kalbitz’ Rauswurf. So findet sich im 155 Seiten langen Antragsbuch ein Eintrag, der dazu aufruft, das „spalterische Gebaren“ des Parteichefs in der Causa Kalbitz ausdrücklich zu missbilligen. Der Antragsteller, Dubravko Mandic aus Freiburg, ist ein bekannter Gegner Meuthens aus dessen eigenem Verband Baden-Württemberg. Doch auch Parteivizechef Stephan Brandner sieht Gesprächsbedarf. Meu–thens Verhalten 2020 sei „bisher alles andere als förderlich“ gewesen für die Partei. Er rate ihm, „derartiges zukünftig zu unterlassen“, so Brandner. Nach einem Parteitag, der sich auf Inhalte konzentriert, klingt das nicht.

