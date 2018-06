Anzeige

Der Stern von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist so tief gesunken wie noch nie in den 13 Jahren ihrer Amtszeit. Die CSU hat die CDU-Vorsitzende zum Abschuss freigegeben. Merkel hat nun noch bis zum EU-Gipfel Ende Juni Zeit, sich politisch in der Asylfrage zu befreien.

In den ersten 100 Tagen war sie vor allem damit beschäftigt, international die alte Weltordnung zu retten. Eher vergeblich. Jetzt geht es für sie daheim politisch um alles. hag