Die Angst der EU vor dem Corona-Chaos

Brüssel.Es ist so etwas wie eine Urangst der europäischen Staats- und Regierungschefs: Wie stark sind der Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, wenn im nächsten Jahr Impfstoffe gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen und der Großteil der 448 Millionen EU-Bürger endlich geimpft werden will – am liebsten sofort und gleichzeitig? Die Frage gehörte zur Tagesordnung, als sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten am Donnerstagabend per Videokonferenz trafen. An den Antworten wird allerdings noch länger gearbeitet.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bereits eine Impfstrategie vorgelegt, die eine Rangfolge der Berufsgruppen für künftige Impfungen enthält: Zunächst sollen Ärzte und Pflegepersonal in Kliniken geschützt werden, dann Angehörige systemrelevanter Berufe sowie Risikogruppen und als Letztes die breite Öffentlichkeit. Das kann dauern – unter Umständen sogar bis Ende 2021. Zwar hat die EU-Verwaltung inzwischen Verträge über fast zwei Milliarden Dosen abgeschlossen, aber die Verteilung braucht Monate.

Suche nach gemeinsamem Weg

Doch so weit ist man in Brüssel und den Regierungshauptstädten noch nicht. Zunächst müssen die EU-Staaten die zweite Welle überstehen. Täglich sterben nach Angaben der Kommission zusammengerechnet mehr als 1000 Menschen in allen Mitgliedsländern an oder mit Covid-19. Die Zahl der Neuinfektionen explodiert nahezu ungehemmt. Allein in der vergangenen Woche kamen über 1,1 Millionen Fälle hinzu. Frankreich, Spanien, Tschechien, Belgien befinden sich im Lockdown, der die Einschränkungen in Deutschland bei Weitem übersteigt. „Wir brauchen eine Union der Tests und konsequente Kontaktverfolgungen“, betonte EU-Ratspräsident Charles Michel vor dem Treffen.

Ebenso wie die Kommissionschefin drängt auch er auf einheitliche und kompatible Apps, die grenzüberschreitend funktionieren. Derzeit sind in 19 Mitgliedsstaaten solche Mini-Programme im Angebot. Aber nur die Bundesrepublik, Italien und Irland tauschen Daten aus.

Hinzu kommen weitere Dissonanzen zwischen den Mitgliedstaaten: Die Teststrategien passen nicht zusammen. Vorrangig soll nach dem Willen der Staatenlenker deshalb hier ein neuer Ansatz sein. Als Alternative für die langsamen PCR-Tests sind die sogenannten Antigen-Schnelltests im Gespräch, die bereits innerhalb einer Viertelstunde zeigen, ob ein Proband infiziert ist.

Michel plädierte dafür, die Produktionskapazitäten „für die Tests auf europäischer Ebene strategisch zu organisieren und sicherzustellen, dass sie überall gleichzeitig verfügbar sind“. Da war sie wieder, die Angst vor dem Versagen der Gemeinschaft, die alles, was hilft, sofort und für alle braucht. Michel hatte recht, als er am Donnerstag sagte: „Ein Chaos muss um jeden Preis vermieden werden.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020