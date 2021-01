Die Angst vor der Beobachtung

Berlin.Die Nachricht kam nicht aus Köln, sondern aus Magdeburg: Während das Bundesamt für Verfassungsschutz derzeit keine Angaben zu einer möglichen Beobachtung der AfD macht, ist die Behörde aus Sachsen-Anhalt schon dabei. Seit dem 12. Januar hat der Landesverband der Partei einen neuen Status. Vorläufiges Urteil: rechtsextremer Verdachtsfall. Nach Thüringen und Brandenburg ist Sachsen-Anhalt damit das dritte Bundesland, in dem die Landesverfassungsschützer bei der Partei Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vermuten und deswegen genauer hinschauen.

Bei der Partei vermutet man „Salami-Taktik“: Sicherlich werde bald der nächste Landesverband folgen, sagte Parteivize Stephan Brandner am Dienstag in Berlin. Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bundestag, sprach von einer „Rufmordkampagne“. Die AfD ist nervös. Denn im Raum steht, schon seit längerem eine Beobachtung auch auf nationaler Ebene, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und das in einem Jahr, in dem gewählt wird: im Bund, in Sachsen-Anhalt und in fünf weiteren Bundesländern. Dem Vernehmen nach war das Bundesamt für Verfassungsschutz entschlossen, eine entsprechende Entscheidung schon in dieser Woche zu verkünden. Doch dem kam die Partei auf dem Rechtsweg zuvor: Vor dem Verwaltungsgericht Köln klagte sie gegen die mögliche Einstufung als Verdachtsfall sowie die Veröffentlichung dieser Einstufung. Eine öffentliche Erklärung des Bundesamts über den Status der Partei hat die AfD damit wohl tatsächlich fürs Erste abgewandt.

Zweifelhafter Etappensieg

Beim Verfassungsschutz will man unbedingt vermeiden, dass die AfD vor Gericht recht bekommt – so wie 2019, als dasselbe Gericht entschied, dass die Behörde nicht mehr öffentlich von einem „Prüffall“ sprechen darf. Doch auch wenn die AfD mit der ausgefallenen Verkündung einen Etappensieg verbuchen kann: Ob sie der Beobachtung an sich entgehen wird, ist zweifelhaft.

Dabei hatte die Partei zuletzt ihre Bemühungen, aus der Schusslinie zu kommen, verstärkt: Da war zum Beispiel die kürzlich veröffentlichte Erklärung „zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität“, in der klargestellt wurde, dass auch nach Auffassung der AfD Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt – in der Vergangenheit durchaus keine Selbstverständlichkeit unter den Funktionären. Hochrangige Parteimitglieder wie Fraktionschef und Ehrenvorsitzender Alexander Gauland bemühten sich, in Statements Äußerungen geradezurücken, die die Verfassungstreue der Partei in Zweifel ziehen.

Und Parteichef Jörg Meuthen hatte auf dem jüngsten Parteitag in einer Rede scharf all diejenigen angegriffen, die der Partei seiner Meinung nach schaden. Insbesondere Meuthen und seine Unterstützer fürchten das Stigma, das eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz der Partei ankleben könnte – und seine Folgen an der Wahlurne. Von alten Höhenflügen ist die AfD derzeit ohnehin weit entfernt: Bundesweit kommt sie kaum über zehn Prozent in den Umfragen hinaus, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo im März gewählt wird, liegt sie drei bis vier Prozentpunkte unter dem Ergebnis der letzten Landtagswahl.

Stammwähler würde eine mögliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz nicht beeindrucken, sagt Michael Frisch, Spitzenkandidat der Partei in Rheinland-Pfalz, unserer Redaktion. „Es wird aber sicher auch den ein oder anderen geben, der sich davon beeindrucken lässt.“ Frisch glaubt, wie der Rest seiner Partei, dass das politisch so gewollt sei. Eine Reihe von AfD-Anhängern könnte sich durch die Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes abgeschreckt fühlen, sagt auch der Politikwissenschaftler Jürgen Falter von der Universität Mainz. „Vor allem Beamte, Soldaten und andere Angehörige des öffentlichen Dienstes dürften verstärkt ihren Mitgliedsausweis zurückgeben.“ Das könnte eine Radikalisierung der Partei zur Folge haben, sagt Falter, denn gerade die besonders rechten Parteimitglieder würden sich durch die Beobachtung eher bestätigt als abgeschreckt fühlen.

Bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz könne die Partei womöglich vom Aufschub einer öffentlich verkündeten Beobachtung profitieren, vermutet der Wissenschaftler. „Aber der Aufschub wird nichts daran ändern, dass es sich gemäßigte Mitglieder zweimal überlegen würden, ob sie in einer solchen als potenziell verfassungswidrig stigmatisierten Partei bleiben wollen.“

Eines des letzten verbliebenen Gründungsmitglieder der Partei hatte kürzlich seinen Hut genommen: Wie die Wochenzeitung „Zeit“ berichtete, trat Parteimitgründer Jörg Bohne aus der AfD aus. Von 18 Gründungsmitgliedern bleiben damit nur noch drei übrig – darunter Alexander Gauland.

