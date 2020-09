Die Basis erwartet Reformen

Ludwigshafen.Eine Frau mit Mitra? Das ist selbst für reformfreudige Katholiken unwahrscheinlich. Aber an diesem Morgen steht sie vor dem Ludwigshafener Heinrich-Pesch-Haus. Regina Mandel vom Katholischen Frauenbund Speyer hat ihre Bischofsmütze nur aus Pappe gebastelt – aber wenn sie etwas zu sagen hätte, würde sie ein elftes Gebot einführen: „Frauen und Männer sind in der Kirche gleichberechtigt!“

Das sind sie noch lange nicht, zumindest bei den Katholiken. Den Weg dorthin soll der „Synodale Weg“ ebnen. Als er in Ludwigshafen Station macht, stehen vor dem diözesanen Bildungshaus viele Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) und des Frauenbunds, aus deren Transparenten viel Fantasie, aber auch viel aufgestaute Wut über die Benachteiligung spricht. Auch der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) schließt sich an. Er hat ebenso ein elftes Gebot formuliert, per Plakat: „Fürchte Dich nicht vor dem Weiblichen“.

Aber die Furcht, sie sitzt bei vielen Klerikern tief. Immerhin – ein Viertel der Teilnehmer in Ludwigshafen sind Frauen, die auf Augenhöhe mit den Bischöfen diskutieren. Sie „hoffen, dass sich etwas tut zu mehr Gleichberechtigung, dass mehr durchgesetzt wird“, sagt Sandra Periono (29), Stipendiatin des Cusanuswerkes, dieser Redaktion.

Das bekräftigt Theo Wieder. In der Region ist er bekannt als Frankenthaler Oberbürgermeister (2000 bis 2015) und Vorsitzender des Bezirkstags Pfalz. Zum „Synodalen Weg“ gehört er als Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und langjähriger Pfarrgemeinderatsvorsitzender. „Erschüttert und abgeschreckt“ seien viele Gläubige an der Basis der Kirche, sie fühlten sich „nicht ernstgenommen“. Vom „Synodalen Weg“ erwartet er sich „eine Aufbruchstimmung, dass die Kirche endlich mal zur Kenntnis nimmt, was das pilgernde Volk erwartet – nämlich mutige Reformschritte“, so Theo Wieder.

Kluft bei Sexualität

Noch deutlicher meldet er sich in der Diskussion zu Wort. In ihr wird, zusätzlich zur sonstigen Tagesordnung des „Synodalen Wegs“, die Auswirkung der Corona-Pandemie auf die Kirche erörtert. Corona, so warnt Theo Wieder da, habe „wie ein Brandbeschleuniger für viele Probleme der Kirche“ gewirkt. In der karitativen Arbeit sei die Bedeutung der Kirche klar geworden, entgegnet der Freiburger Erzbischof Stephan Burger. „Kirche ist mehr als Kirchturm, Caritas ist auch Kirche“, so Burger. Sein Speyerer Amtsbruder Karl-Heinz Wiesemann widerspricht aber vorsichtig. Auch er beobachtet nach Corona eine „Beschleunigung der Zersetzungsprozesse“ und wirbt unter dem Beifall der Teilnehmer für eine „radikale Neuausrichtung am Evangelium“, die nichts mit einer Anpassung an den Zeitgeist – wovor konservative Bischöfe ja immer warnen – zu tun habe: „Das geistliche Amt muss neu gedacht werden“, so Wiesemann – und Katrin Brockmöller vom Bibelwerk Stuttgart hat da doch gleich ein Beispiel parat von einem Ehepaar, dass sich während der Schließung der Kirche einfach Hostien im Internet bestellte und gegenseitig gab – mangels geweihtem Priester.

„Reformimpulse sind dringlicher denn je“, fasst jedenfalls Moderatorin Irme Stetter-Karp zusammen. Für zwei der wichtigsten Reformthemen werden erste Zwischenergebnisse aus Arbeitsgruppen präsentiert. Beim Thema „Frauen“ verneint Bischof Franz-Josef Bode (Osnabrück) als zuständiger Sprecher zwar eine Lagerbildung, „aber die Bandbreite ist gewaltig“, gibt er zu. Eine Mehrheit könne sich „eine Qualifizierung von Frauen zur Verkündigung vorstellen – als Anfang“, auch Taufen und Krankensalbungen durch Frauen oder gar eine Frauenquote in diözesanen Gremien.

Beim Thema Sexualität bleibe, so Sprecherin Birgit Mock, „eine große Kluft zwischen Lehre und Lebenswelten“. Ob Sexualität vor der Ehe sündhaft sei, nur der Fortpflanzung oder auch „Lust und Lebensfreude“ dienen oder gar gleichgeschlechtlich statthaft sei, seien weiter ungelöste „Knackpunkte“, bekennt sie offen. Aber „es kann nicht weitergehen wie bisher“, man brauche eine Weiterentwicklung, so viel sei allen klar.

