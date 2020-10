Die Bastion der Republikaner wackelt

Washington.Am Ausgang der Abstimmung besteht kaum noch Zweifel: An diesem Montag will der US-Senat die konservative Verfassungsrichterin Amy Coney Barrett bestätigen. Die Republikaner feiern die Personalie als großen Erfolg. Doch es könnte für lange Zeit ihr letzter Triumph sein. Bei der Wahl am 3. November droht die Partei nicht nur das Weiße Haus zu verlieren, sondern auch die Mehrheit in der zweiten Kammer des Kongresses. Dann wären die Republikaner für mindestens zwei Jahre jeglicher politischer Mitwirkungsmöglichkeit in Washington beraubt.

Es werde „sehr schwer“, die Kontrolle des Senats zu behalten, soll Donald Trump persönlich laut einem Bericht der „Washington Post“ hinter verschlossenen Türen eingeräumt haben. Einige Senatoren sind noch offener: Es drohe ein „republikanisches Blutbad“, sagte Ben Sasse, der republikanische Senator von Nebraska, bei einer virtuellen Townhall-Begegnung mit Bürgern und gab dafür dem Präsidenten die Schuld. Selbst Mehrheitsführer Mitch McConnell stuft die Chancen auf einen Machterhalt nur noch mit 50:50 ein.

Enorme politische Bedeutung

Während die Mehrheit im Repräsentantenhaus des Kongresses schon 2018 an die Demokraten gefallen war, haben die Republikaner derzeit im Senat – quasi der Länderkammer – das Sagen. Damit können sie nicht nur die Last-Minute-Besetzung des Supreme Courts durchdrücken, sondern auch alle Initiativen der Demokraten etwa in der Gesundheits-, Einwanderungs- oder Klimapolitik blockieren. Daran würde auch ein Wahlsieg von Joe Biden nichts ändern. Deshalb ist die sich abzeichnende Mehrheitsverschiebung von enormer politischer Bedeutung.

Bislang halten die Republikaner 53 der 100 Sitze im Senat. Die Demokraten stellen (mit zwei Unabhängigen) 47 Senatoren. Insgesamt 35 Senatoren stehen am 3. November zur Neuwahl an. Nach aktuellen Umfragen würden die Republikaner fünf Sitze an die Demokraten verlieren, während umgekehrt ein Sitz von den Demokraten an die Republikaner fallen dürfte. Damit gäbe es künftig eine demokratische Mehrheit von 51 zu 49 Stimmen.

Außereheliche Affäre

Es wird vor allem in Iowa, North Carolina und Maine spannend. In allen drei Bundesstaaten liegen bei Umfragen die demokratischen Bewerber vor den republikanischen Amtsinhabern. Für unfreiwillige Schlagzeilen hat freilich in North Carolina kürzlich der demokratische Bewerber Cal Cunningham gesorgt, der mitten im Wahlkampf eine außereheliche Affäre hatte.

