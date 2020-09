Die Baustellen der Kirche

Fulda.Zwei Mal im Jahr kommen die katholischen Bischöfe zu einer Vollversammlung zusammen – im Frühjahr und im Herbst. Unter dem Vorsitz des im März neu gewählten Limburger Bischofs Georg Bätzing (59) trafen sich die 68 Mitglieder in Fulda, um Antworten zu suchen auf die Krisen und Konflikte, die die katholische Kirche schon seit geraumer Zeit umtreiben. Hier ein Überblick über die Erkenntnisse aus drei Tagen Vollversammlung:

Missbrauchsskandal

Der war das wichtigste Thema der Vollversammlung. Opfer sexuellen Missbrauchs durch katholische Geistliche sollen künftig bis zu 50 000 Euro an Entschädigung erhalten. Ab 2021 können Anträge gestellt werden, ein unabhängiges Gremium entscheidet über die individuelle Höhe der Anerkennungszahlungen. Das Verfahren ist bundesweit einheitlich, es gilt also für alle Diözesen. Bislang erhielten Opfer durchschnittlich 5000 Euro. Die jetzt beschlossenen Leistungshöhen orientieren sich an der zivilrechtlichen Schmerzensgeldtabelle. Die Gelder stammen aus Kirchensteuern.

Ökumene

Der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen votierte im vergangenen September für eine wechselseitige Teilnahme an Abendmahl und Eucharistie; Bätzing hat den Text mitverantwortet. Am Wochenende beschied der Vatikan dann aber: Das geht nicht, die Unterschiede im Amtsverständnis seien noch zu groß. Gegen Einwände aus dem Vatikan sei nichts einzuwenden, sagte Bätzing in Fulda: „Ich hoffe und erwarte aber auch, dass niemand einfach sagt: so nicht. Dann werde ich fragen: wie denn dann? Darauf haben Menschen, die in der Ökumene engagiert sind, einen Anspruch.“

Synodaler Weg

Der „Synodale Weg“ ist ein Dialogprozess, der nach dem Missbrauchsskandal Möglichkeiten für Reformen ausloten soll. Die Initiative wurde nach langem Ringen gemeinsam von den Bischöfen und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) gestartet, Auftakt war im Dezember 2019. Sie ist auf der Ebene der Weltkirche einmalig. Angelegt ist der „Synodale Weg“ auf zwei Jahre, wobei es Arbeitsgruppen zu vier Themenschwerpunkten gibt: Machtfragen, Sexualmoral, priesterliche Lebensformen und Rolle der Frau. Die Synodalversammlung setzt sich aus 230 Mitgliedern zusammen, Bischöfen wie Laien. Auf der Abschlusspressekonferenz in Fulda betonte Bätzing, der „Synodale Weg“ diene dazu, Blockaden zu heben. Es gebe ungeklärte Fragen, die Lösungen zugeführt werden sollten, sofern dies möglich sei. „Unmögliches ist auch von Bischöfen nicht zu erwarten.“

Rolle der Frau

Über die wird seit Langem diskutiert. Im Februar hatte Papst Franziskus unmissverständlich klargestellt: Eine Weihe von Frauen werde es nicht geben. Eine Riesenenttäuschung für Kirchenreformer weltweit, wobei sich die deutschen Bischöfe gespalten zeigen: Während der Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer-Maria Woelki, die „Frauenfrage“ damit für abgeschlossen sieht, ist Bätzing der Ansicht: „Das Diakonat für Frauen halte ich für sehr legitim.“ Der Diakon ist gemeinhin die Vorstufe zum Priesteramt. Daneben gibt es den „Ständigen Diakon“, der taufen, beerdigen, in Messen predigen darf. Auch verheiratete Männer können zu Ständigen Diakonen geweiht werden.

Beziehung zum Vatikan

Die wird aktuell auf eine harte Probe gestellt. Päpstliche Mahnungen erreichten Deutschlands Bischöfe in den vergangenen Jahren zwar immer wieder. Zuletzt aber häufen sich die Mitteilungen aus Rom und zeigen dem Reformeifer von Basis und Klerus die Grenzen auf. Keine leichte Aufgabe für Bätzing, der sich denn auch gleich am ersten Tag der Vollversammlung genötigt sah festzustellen, dass die Einheit mit Rom gewahrt sei: „Wir sind Kirche im Kontext der katholischen Weltkirche und werden das bleiben. Es gibt keine Tendenzen, uns als Nationalkirche abzuspalten.“

Kirchenaustritte

273 000 Katholiken sind im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten. Damit liegt die Quote der Katholiken an der deutschen Gesamtbevölkerung aktuell bei 27 Prozent der Gesamtbevölkerung. Bätzing nannte die Entwicklung erschreckend: „Das muss uns aufrütteln.“ Neben innerkirchlichen Gründen wie dem Missbrauchsskandal sieht Bätzing auch gesamtgesellschaftliche Tendenzen, die am Ende dazu führten, dass Menschen aus der Kirche austreten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020