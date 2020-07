Die Beständige und die Ehrgeizige

Brüssel.Der erste Tag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft verlief sang- und klanglos. Erst an diesem Donnerstag treten die beiden Frauen gemeinsam in Berlin vor die Kameras, die aller europäischen Unterschiedlichkeit zum Trotz die Gemeinschaft in den kommenden sechs Monaten sanieren und heilen müssen: Bundeskanzlerin Angela Merkel (65) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (61) – langjährige Weggefährtinnen, enge Vertraute, aber „sicherlich nicht beste Freundinnen“, wie es in Brüssel heißt.

Auf der einen Seite steht die inzwischen dienstälteste Regierungschefin aus Berlin, auf der anderen die mit Brüssel so eng verwobene Kommissionspräsidentin, die nicht vergessen hat, dass es nicht Merkel (sondern Frankreichs Präsident Emmanuel Macron) war, die sie nach den Wirren der Europawahl ins Rennen geschickt hat. Merkel scheint nun ein ums andere Mal bemüht, ihrer ehrgeizigen ehemaligen Verteidigungsministerin nicht zu viel Spielraum zu lassen. „Die Kanzlerin weiß, dass ich losmarschiere, wenn ich eine Aufgabe habe“, zitierte der „Spiegel“ in diesen Tagen von der Leyen. Gleich mehrfach stoppten denn auch Merkel und andere Regierungschefs die Ungeduldige in Brüssel – beispielsweise als es um die Veröffentlichung eines Entwurfes für den Wiederaufbau-Fonds oder die Industrie-Strategie ging.

Unmittelbar nach der Wahl der neuen Kommission im Dezember des vorigen Jahres hatte von der Leyen mit großem Ehrgeiz und Enthusiasmus ihr Team einen politischen Vorschlag nach dem anderen „abfeuern“ lassen: erst zum Green Deal, dann zur Digitalisierung, zum siebenjährigen Haushaltsrahmen, zur Artenvielfalt und so weiter.

Das Coronavirus entriss der EU-Kommission die Regie. Von der Leyen wirkte anfangs hilflos. Es war Merkel, die die Fäden an sich zog und – gemeinsam mit Macron – am 18. Mai einen ersten Plan für einen Wiederaufbau-Fonds über zunächst 500 Milliarden Euro präsentierte. Damit punktete sie vor allem bei der europäischen Solidarität.

Von der Leyen erhöhte den Einsatz auf 750 Milliarden Euro. Zusammen mit den rund 1,1 Billionen Euro, die als Etatrahmen für die kommenden sieben Jahre vorgeschlagen wurden, könnte die Kommission damit fast doppelt so viel wie bisher ausgeben. Doch die Staats- und Regierungschefs wollen dies nicht allein einer übermächtigen EU-Behörde überlassen, sondern selbst entscheiden. Von der Leyen musste einräumen, dass es wohl auch beim nächsten Gipfeltreffen noch keine Einigung geben werde. Merkel bleibt als EU-Ratspräsidentin ganz deutsche Kanzlerin wie von der Leyen Europas Antreiberin sein möchte.

