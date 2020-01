Die Beteiligten und ihre Interessen

Tripolis/Berlin.Neben Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch und General Chalifa Haftar, die in Libyen um die Macht konkurrieren, haben viele weitere Staaten ganz unterschiedlichen Interessen in dem Konflikt.

Deutschland: Die Bundesrepublik hatte sich nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi 2011 zunächst kaum in Libyen engagiert. Damit kann es sich jetzt leicht als ehrlicher, weitgehend neutraler Makler präsentieren. Ziel der deutschen Außenpolitik ist es, Libyen zu einer Art Sperrriegel zu machen. Der soll verhindern, dass Schlepperboote in Richtung Europa aufbrechen. Und dass noch mehr Waffen in die Hände von Terrorgruppen gelangen. Was es dafür braucht, ist eine libysche Regierung mit funktionierenden Institutionen, die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet hat. Davon ist man zur Zeit weit entfernt.

Ägypten: Der direkte Nachbar Libyens ist mit einem der stärksten Militärs im Nahen Osten ein enger Unterstützer Haftars. Ägypten will den Einfluss islamistischer Gruppen zurückdrängen, die in Libyen die Sarradsch-Regierung unterstützen. Außerdem ist es um die Sicherheit an der gemeinsamen Grenze besorgt. Dort kam es mehrfach zu terroristischen Angriffen.

Vereinigte Arabische Emirate: Auch die VAE wollen islamistische Gruppen eindämmen und setzen dabei in Libyen auf Haftar. Ohne emiratische Bombardements, Luftabwehrsysteme (aus russischer Herstellung) und ohne Angriffe mit Kampfdrohnen hätte Haftars selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) den Bürgerkrieg wohl schon verloren. Beim Krieg in Libyen sind die Emirate der wohl wichtigste Staat auf Haftars Seite.

Russland: Moskau das ebenfalls Haftar stützt will sich im Nahen Osten und in Afrika zu einer bestimmenden Macht entwickeln. In Libyen hat Russland gleichzeitig noch ganz andere Interessen: Russland will Experteneinschätzungen zufolge Energie-, Militär- und Infrastrukturverträge in Milliardenhöhe zurückgewinnen, die Moskau beim Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 entgangen sind.

Türkei: Dem Land geht es bei ihrer Unterstützung der Sarradsch-Regierung unter anderem um Interessen im Energiesektor. Die Türkei hat kaum eigene Energievorkommen. Ein neues Abkommen zu gemeinsamen Seegrenzen mit Libyen stoppt aus Sicht der Türkei Erdgas-Projekte anderer Mittelmeer-Anrainer, an denen sie nicht beteiligt wurde, und erlaubt ihr Zugang zu den Reserven.

USA: Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten sich unter Präsident Donald Trump – wie sein Vorgänger Barack Obama – zunächst hinter Al-Sarradsch gestellt. Überraschend telefonierte Trump im April dann aber mit Haftar und stärkte ihm den Rücken. Die US-Regierung will unter anderem die Ölproduktion Libyens am Laufen halten, und Haftar kontrolliert mit verbündeten Milizen die meisten Ölfelder im Land. Auch Haftars Aussagen, das Land vom „Terrorismus“ befreien zu wollen, kamen in Washington gut an. dpa

