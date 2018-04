Die Bewährungsprobe

Anzeige

Immerhin bekommt Nahles inzwischen Unterstützung von Juso-Chef Kevin Kühnert, der vor der Entscheidung über eine weitere Groko noch ihr erbitterter Gegner war. Er will Nahles in Wiesbaden seine Stimme geben. Nicht aus Euphorie, betont Kühnert. Aber von Nahles seien nun mal eher Antworten auf die drängenden Erneuerungsfragen zu erwarten als von Lange.

Was die Frau aus der Eifel sagt, gefällt mitunter auch anderen in der Partei nicht. Es ist eine gewisse Ironie, dass nach dem gescheiterten 100-Prozent-Parteichef Martin Schulz nun zwei jener SPD-Politiker die Partei steuern sollen, die intern nicht zu den Lieblingen gehören. Kommissarisch derzeit Olaf Scholz – und ab morgen wohl Nahles. Er als Vizekanzler, sie als Parteichefin bilden das neue Führungsduo. Mit mauen Ergebnissen bei Wahlen kennen sich beide aus. Aber von Heilserwartungen und Höhenflügen hat die SPD erstmal genug.

Nahles ist immer noch gut verdrahtet im linken Lager. Das kann helfen, wenn Konflikte in der Partei gelöst und nicht mehr mit Formelkompromissen zugekleistert werden sollen. Beim Thema Flüchtlinge etwa verabschiedet sich die Partei Schritt für Schritt von einer Willkommenskultur. Der große Spagat: Die Mitgliederschaft ist das eine, die Wählerschaft das andere. Scholz und Nahles wissen um die Skepsis vieler Bürger, die etwa nicht mehr Geld für Europa geben wollen. Anstatt den gerade von den Jusos geforderten Linkskurs einzuschlagen, geht es bei ihnen eher Richtung Mitte. Ein riskanter Spagat.

Das Nahles-Netzwerk rekrutiert sich zum großen Teil aus Bekanntschaften seit gemeinsamen Zeiten bei den Jusos. Doch das allein reicht nicht aus. Die gärende Partei zu befrieden und für Wähler attraktiver zu machen, ist die wahre Aufgabe. Und an der Stelle wächst der Frust. Die Verwerfungen der letzten Monate haben Geister heraufbeschworen, die die Lage für Nahles und Scholz fragil machen. Das zeigt sich schon an Lange, die die Sehnsucht nach etwas Neuem bedient. Ruhe dürfte so schnell in der SPD nicht einkehren – auch nicht mit der ersten Frau an der Spitze.

