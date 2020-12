Die CDU betritt mit ihrem Parteitag digitales Neuland

Berlin.Zehn Monate ist es her, dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug vom Amt erklärte. Seither herrscht ein Vakuum an der Spitze. Formal führte Kramp-Karrenbauer die Geschäfte weiter. Aber Streite wie der in Sachsen-Anhalt um den Rundfunkbeitrag zeigten, dass eine starke Führung fehlt. Das soll sich jetzt ändern. Am Montag beschloss der CDU-Bundesvorstand in Berlin mit großer Mehrheit, dass am 16. Januar ein neuer Vorstand gewählt werden soll, erst digital, mit anschließender Briefwahl.

Das Verfahren ist Neuland für die CDU – es ist der erste Online-Bundesparteitag ihrer Geschichte. Formal sieht der Ablauf so aus: Bereits am 4. Januar werden an alle Delegierten Wahlunterlagen verschickt. Am 15. Januar beginnt um 18 Uhr der erste Tag des 33. Bundesparteitags. Die entscheidende Wahl findet am Vormittag des 16. Januar statt. Zunächst stellen sich alle Bewerber um den CDU-Parteivorsitz – derzeit sind es Ex-Fraktionschef Friedrich Merz, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen – in einer je 15-minütigen Rede vor. Dann wird abgestimmt.

Erhält keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit, treten die zwei mit der höchsten Stimmzahl in einer Stichwahl gegeneinander an. Der Sieger kommt auf einen digitalen Stimmzettel, den sich die Delegierten ausdrucken müssen. Schriftlich haben sie noch einmal die Gelegenheit für oder gegen den Gewählten zu stimmen oder sich zu enthalten. Am 22. Januar wird in einer öffentlichen Auszählung das Ergebnis publik gemacht. Damit steht der neue Parteichef dann auch rechtsverbindlich fest.

In der Satzung nicht vorgesehen

Das komplizierte Verfahren ist notwendig, weil ein digitaler Parteitag in der Geschäftsordnung der CDU nicht vorgesehen ist. „Alle Regelungen sehen als Leitbild noch die Präsenzveranstaltung vor, so dass die Geschäftsordnung große Zweifel an der Wirksamkeit einer elektronischen Wahl entstehen lässt“, sagt der Berliner Fachanwalt für IT-Recht, Jan Froehlich. „Das gilt auch und gerade für die Verarbeitung und damit die Nutzung der Daten, die in der Datenschutzverordnung – in den Statuten – der CDU so nicht vorgesehen ist. Dies bedeutet natürlich auch, dass man die Satzung zurzeit so nicht ändern kann, dass rein elektronische Verfahren zulässig wären.“ Mit ihrer jetzigen Mischform agiert die CDU nach Ansicht von Froehlich rechtlich gesehen immer noch „in einer Grauzone“.

Tatsächlich gibt es einige Tücken. Vereinbart ist mit allen drei offiziellen Bewerbern, dass die beiden Verlierer nicht darauf bestehen, bei der schriftlichen Wahl auf dem Zettel zu stehen. Rein rechtlich kann sie aber niemand davon abhalten. So könnte es dort zu einem anderen Wahlausgang als bei der Digitalabstimmung kommen. Theoretisch ist außerdem möglich, dass noch ein Überraschungskandidat sich in letzter Sekunde aufstellen lässt.

Die Senioren-Union sorgt sich unterdessen, dass nicht alle älteren Delegierten mit dem Digitalformat zurechtkommen. Deshalb wollen die Organisatoren alle Delegierten vorab über ihre technischen Möglichkeiten befragen. Außerdem hat die Junge Union angeboten, Mitglieder als Helfer zu schicken.

Ganz ausschließen, dass es hinterher doch noch Beschwerden gibt, lasse sich nicht, räumte Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag bei der Vorstellung des Verfahrens ein. Er betonte aber auch: „Im Jahr 2021 ist es durchaus zumutbar, dass Menschen sich digital beteiligen an einem Bundesparteitag.“ Am Morgen hatte es noch einen letzten Versuch gegeben, den Parteitag auf eine Zeit zu verschieben, in der wieder Präsenztreffen möglich sind. Teilnehmern zufolge sprachen sich sowohl der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther als auch sein hessischer Amtskollege Volker Bouffier dafür aus. Bei der späteren Abstimmung im Bundesvorstand gab es aber nur zwei Gegenstimmen gegen einen digitalen Parteitag und zwei Enthaltungen. Ursprünglich sollte der neue Parteichef bereits am 4. Dezember auf einem Sonderparteitag in Stuttgart gewählt werden.

Der Unionsnachwuchs ist erleichtert, dass der digitale Parteitag kommt. „Es ist gut, dass wir nun endlich Klarheit haben“, sagte der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, unserer Redaktion. Die CDU müsse „gerade in dieser schwierigen Zeit eine digitale Vorreiterrolle einnehmen und zeigen, dass Parteitage in der Pandemie möglich sind“. Die Junge Union hatte sich bereits im August für einen digitalen Parteitag ausgesprochen. Am Montagabend konnten die CDU-Mitglieder bereits einen ersten Eindruck gewinnen, wem von den drei Kandidaten der digitale Auftritt am meisten liegt. In der Parteizentrale traten Laschet, Röttgen und Merz in einer live übertragenen Digitalveranstaltung an.

