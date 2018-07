„Die EU und China müssen sich erstmal sortieren“

Anzeige

Unzweifelhaft scheint, dass China im dem Rückzug der USA aus dem freien Welthandel eine Chance sieht und neue Partner sucht?

Bütikofer: Wer will ihnen das verdenken? In China wird sehr klar analysiert, dass sie einen offenbar lange andauernden Konflikt mit den Vereinigten Staaten vor sich haben.

Da kommen die Probleme, die Europa mit den Vereinigten Staaten hat, also gerade recht?

Bütikofer: Darin sieht Peking eine Chance. Weil die Europäer den amerikanischen Protektionismus geißeln. Dabei tut China so, als habe es selbst von Marktabschottung noch nie was gehört – was natürlich Unsinn ist.

Wer braucht wen mehr: Europa China oder umgekehrt?

Bütikofer: Beide müssen sich in dieser veränderten Weltlage erst einmal selbst sortieren. Die Rolle der Europäischen Union kann nicht darin bestehen, das Beiboot Chinas zu werden. Unser Interesse kann doch nur darin bestehen, an der internationalen Herrschaft des Rechts festzuhalten. Und da ist Peking sicherlich nicht die erste Adresse. Deshalb wäre Europa gut beraten, sich mit anderen demokratischen Staaten zu verbünden, die mit uns auf gleicher Wellenlänge liegen. Ich denke an Japan, Kanada, Australien oder Mexiko und viele andere.

Und die USA?

Bütikofer: Wir haben mit den Vereinigten Staaten immer noch mehr Gemeinsamkeiten als mit China. Die EU darf doch nicht wegsehen, wenn Peking seine Ansprüche im südchinesischen Meer mit geballter Militärmacht durchsetzt. Das kann uns nicht gefallen, weil es internationalem Recht widerspricht und über diesen Weg ein großer Teil des Welthandels läuft.

Dennoch wirbt China um Europa.

Bütikofer: Das stimmt. Und es zeigt zugleich, dass die EU eine eigene Stärke hat, die man auch einsetzen kann, um Peking zu zeigen, dass es nicht tun und lassen kann, was die Führung will.

Viele Hersteller aus Deutschland und Europa kommen ohne ihr chinesisches Geschäft nicht mehr klar.

Bütikofer: Ja, aber das schafft eben auch Abhängigkeiten, die nicht gesund sind. Und dann trauen sie sich kaum noch zu sagen, wenn sie etwas schlecht finden.

Sehen Sie Ansatzpunkt für eine positive Entwicklung beim Thema Menschenrechte in China?

Bütikofer: Zu denen, die nicht nachlassen, Verbesserungen zu fordern, gehört die deutsche Bundeskanzlerin. Das war und bleibt wichtig. Menschenrechtspolitik in China hat aber weitere Herausforderungen.

Woran denken Sie?

Bütikofer: Es wäre falsch, sich nur auf die Dissidenten zu konzentrieren. Wir müssen auch darauf gucken, wie der Alltag vieler Chinesen verläuft. Wie den Bauern am Rande der Städte das Land weggenommen wird. Oder die Situation der Wanderarbeiter, deren Kinder praktisch keine Ausbildungschancen haben. Das sind Fragen, die wir zur Sprache bringen müssen.

Mannheimer Morgen, Montag, 16.07.2018