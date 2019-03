Die ewige Herausforderin

MOSKAU.Sie gibt sich kämpferisch. Eine Rolle, die sie seit Jahren beherrscht, ja seit Jahrzehnten. Die Haare zum Pferdeschwanz gebunden – ihr geflochtener Kranz hat anscheinend ausgedient –, steht Julia Timoschenko am Rednerpult in der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament in Kiew, um sich herum sechs Weggefährten. „Wir streben ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten Petro Poroschenko an“, sagte die 58-Jährige in dieser Woche. Es sind theatralisch vorgetragene Worte einer Vollblutpolitikerin, die am 31. März selbst Präsidentin der Ukraine werden will. Wieder einmal.

Hatte sie noch im Dezember in den Umfragen geführt, sehen sie die jüngsten Erhebungen hinter dem Fernsehkabarettisten Wolodymyr Selenski und dem Amtsinhaber Poroschenko lediglich auf Platz drei. Je knapper der Ausgang der Abstimmung auszufallen scheint, desto radikaler wird die Rhetorik der ewigen Herausfordererin. Nun zieht sie die Recherchen einer journalistischen Online-Plattform heran, die herausgefunden haben will, dass Poroschenko mutmaßlich hinter Unterschlagungen in der ukrainischen Armee stecke. Für Timoschenko ist das Beweis genug für den „Staatsverrat“ Poroschenkos, der nach Artikel 111 der ukrainischen Verfassung ein Amtsenthebungsverfahren nach sich zieht. „Er hat Millionen damit verdient und die Ukraine zerstört“, sagte sie vor Parlamentsabgeordneten.

Vorwürfe werden geprüft

Dass ihr Schachzug Gehör findet, ist unwahrscheinlich. Vor einem Jahr sagte Timoschenko auch selbst: „Ein Amtsenthebungsverfahren ist in unserem Land eine Utopie.“ Der Zusammenschluss von Journalisten und Datenanalytikern bihus.info publizierte in seinem Programm „Unser Geld“ vor wenigen Tagen ein Video, in dem es heißt, Bekannte Poroschenkos hätten aus Russland Ersatzteile für militärische Ausrüstung geschmuggelt und sie dem ukrainischen Verteidigungsministerium für mindestens doppelt so viel verkauft. Der Präsident habe davon gewusst und auch daran verdient. Die ukrainische Anti-Korruptionsbehörde will die Vorwürfe prüfen.

Timoschenko versteht es seit mehr als 20 Jahren, die sie in der ukrainischen Politik ist, zum Umsturz des Bestehenden aufzurufen und dabei ein fester Bestandteil dieses Bestehenden zu sein. Die charismatische, einst reichste Frau und prominenteste politische Gefangene ihres Landes gibt sich gern kompromisslos und gewinnt vor allem die Herzen der älteren, ärmeren Bevölkerung. Ihre Hauptforderung ist die Halbierung der Gaspreise in der Ukraine, solche Subventionen aber sind unbeliebt beim Internationalen Währungsfonds, von dessen Krediten die Ukraine abhängt.

Hoffnung auf Wandel

Ihr Ton ist stets scharf, das schürt vor allem bei der Jugend und den Akademikern Angst. Viele empfinden sie als starrsinnig und rachsüchtig. Ihr außenpolitischer Berater Grigori Nemyrja, der all die Jahre hinter ihr stand, sagt in seinem Kiewer Büro: „Julia würde nie stehlen, sie hat keinen eigenen Fernsehsender und auch keine wirtschaftlichen Interessen. Man kann in der Ukraine Teil des Systems und nicht korrupt sein.“ Er meint es ernst.

Timoschenko verkörperte bereits mehrmals die Hoffnung auf Wandel in der Ukraine. Kaum war sie an der Macht – als Premierministerin –, lieferte sie sich einen politischen Rosenkrieg mit einstigen Weggefährten. Auch nach der Revolution auf dem Maidan vor fünf Jahren profitierte sie kaum von ihrer Rolle als kämpferische Jeanne d’Arc. Ihre Partei „Batkiwschtschina“ (Vaterland) wurde bei der letzten Parlamentswahl vor bald fünf Jahren zur kleinsten Fraktion, Mitstreiter wendeten sich von „Julia“ ab, wie sie in der Ukraine genannt wird. Sie, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit Gasgeschäften den Durchbruch schaffte, prägt bis heute die ukrainische Politik, diesen Mix aus Seifenoper und Serienkrimi, wie kaum eine andere. Für die baldige Präsidentschaftswahl ist sie eine von 44 Kandidaten und doch das beste Beispiel für die Wiederkehr des ewig Gleichen.

