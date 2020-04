Die FDP verliert ihre Linie

Berlin.Corona verändert alles, auch für die Politik. Bisherige Ideologien kommen an ihre Grenzen, neue Antworten werden gesucht. In unserer Serie beleuchten wir, was das für die Parteien in Deutschland bedeutet. Heute: Die FDP.

Für die Liberalen hat die Situation ein Gutes: Thüringen ist vergessen. Niemand erinnert sich noch an Thomas Kemmerich und seinen Tabubruch einer Kooperation mit der AfD. Allerdings, mittel- und langfristig könnte Corona für die FDP zum größeren Problem werden als Erfurt. Denn ihre wichtigste Botschaft, Privat vor Staat, dreht sich gerade. Sichtbar wurde das letzte Woche, als die Liberalen in der Sondersitzung des Bundestages etwas für sie Ungeheuerlichem zustimmten: der Aufhebung der Schuldenbremse. Parteichef Christian Lindner garnierte das zwar mit der Forderung nach einem „verbindlichen Tilgungsplan“, doch den hatte die Bundesregierung ohnehin beigefügt. Außerdem verlangte er den Verzicht auf alle zusätzlichen Staatsausgaben und „Lieblingsprojekte“ der Koalition.

Ein letztes Rückzugsgefecht. Denn gleichzeitig forderte gerade die FDP besonders laut „schnelle und unbürokratische“ Hilfen für Firmen. Es sei notwendig, befand Lindner, „dass der Staat jetzt seine gesamten fiskalischen Möglichkeiten in die Waagschale wirft, um ein Sicherheitsnetz für Arbeitsplätze und Wirtschaft zu spannen und um alle Ausgaben im Gesundheitssystem zu finanzieren“. Das klang nicht gerade nach „so viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig“, was sonst das Credo der Liberalen ist. „Jetzt ist der Staat als Anker gefragt“, sagte Lindner sogar. Von Steuersenkungen oder der Abschaffung des Solidaritätszuschlages war in den jüngsten Stellungnahmen der Partei nicht mehr die Rede. Dieses zentrale Thema dürfte den Liberalen für längere Zeit verloren gehen. In den Umfragen liegt die FDP derzeit stabil – bei niedrigen sechs bis sieben Prozent. Von der Krise profitiert sie vorerst nicht. Sie sucht ihr Heil neuerdings in der Konzentration auf ihre zweite Wurzel, die innere Liberalität, die derzeit mit den Kontaktverboten komplett ausgehebelt ist. So kritisierte sie Überlegungen, Handydaten von Infizierten zu benutzen, um Quarantäne-Anordnungen zu überwachen.

Lindner: Einschränkungen prüfen

Und Lindner selbst forderte, alle Einschränkungen der persönlichen Freiheit ständig zu überprüfen. Man müsse schnellstmöglich zur Normalität zurückkehren können. „Der jetzige Zustand ist auf Dauer unerträglich.“ Kurzfristig versucht die FDP Punkte zu machen, in dem sie sich an die Spitze der „Exit“-Debatte setzt. Aber Corona und Liberalität passen schlecht zusammen.

