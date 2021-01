Die fünf großen Impfprobleme

Berlin.Dieser Gipfel soll Klarheit in das Impfchaos bringen. Heute treffen sich Bund und Länder gemeinsam mit Vertretern von Impfherstellern, der EU-Kommission und Verbänden per Videoschalte zum großen „Impfgipfel“. Um diese fünf Probleme geht es.

Zu wenig Impfstoff

Rund zwei Milliarden Impfdosen hat die EU 2020 bei sechs Impfstoffherstellern bestellt – eigentlich genug für die 450 Millionen EU-Bürger. Das Problem: Bei mehreren Herstellern kam es zu Verzögerungen bei der Entwicklung. Beim ersten zugelassenen Impfstoff von Biontech/Pfizer hat die EU aber nur 300 Millionen Dosen bestellt, beim zweiten vom US-Konzern Moderna nur 160 Millionen, weil beide Impfstoffe teurer waren und risikoreicher erschienen. Weltimpfmeister Israel hatte nur bei drei Herstellern bestellt und dafür auch deutlich mehr gezahlt als die EU.

Deutschland erwartet aus den EU-Bestellungen laut Gesundheitsministerium rund 60 Millionen Dosen von Biontech (plus eine nationale Option von 30 Millionen) und 50,5 Millionen von Moderna. Das würde am Ende für 55 Millionen Bundesbürger reichen. Der Hersteller Astrazeneca will nach EU-Angaben im ersten Quartal nun doch mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern als angekündigt. Es kämen neun Millionen Dosen hinzu, also insgesamt 40 Millionen Dosen, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Sonntagabend auf Twitter mit. Das ist die Hälfte der ursprünglich anvisierten Menge von 80 Millionen Dosen.

Nicht eingehaltene Lieferzusagen

Ein entscheidender Grund für die Impfkrise: Bei allen drei zugelassenen Vakzinen gibt es Lieferschwierigkeiten. Erst reduzierte Biontech-Pfizer seine Mengen für die EU wegen eines Produktionsengpasses im Werk in Belgien – deshalb die Verzögerungen in Deutschland. Dann kündigte Astrazeneca an, seine für Februar und März in Aussicht gestellten Mengen um über die Hälfte auf 31 Millionen Dosen zu reduzieren. Und nun drosselt auch Moderna seine Auslieferungen. Die EU-Kommission sieht die Schuld bei den Herstellern, verweist auf die Lieferverträge.

Eine neue, brisante Analyse des Münchner Ifo-Instituts kommt hingegen zu dem Schluss, die EU habe die Verträge zu spät abgeschlossen und Verträge mit „vagen Lieferzielen“ vereinbart. Auch gebe es nur ungenügende Vorkehrungen bei Lieferverzögerungen.

Grünen-Chef Robert Habeck hat unterdessen die Umstellung auf eine ,Not-Impfstoffwirtschaft‘ gefordert. Alle Pharmakonzerne seien „unverzüglich ihren Fähigkeiten entsprechend in die Produktion einzubeziehen“, sagte Habeck unserer Redaktion. Dabei dürfe die Regierung nicht vor verpflichtenden Lizenzvergaben zurückschrecken. Widerspruch kommt von FDP-Chef Christian Lindner. „Ich wünsche mir innovative Ideen vom Impfgipfel. Staatliche Zwangslizenzen gehören nicht dazu“, sagte er.

Schleppende Terminvergabe

Während in Bundesländern wie Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern die Vergabe von Impfterminen relativ problemlos verläuft, herrscht in anderen wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen völliges Durcheinander: Hotlines sind dauerbesetzt, Websites dem Ansturm nicht gewachsen. Als „verfügbar“ angezeigte Termine lassen sich doch nicht buchen oder es gibt erst gar keine.

Reihenfolge gerät durcheinander

Der am Freitag von der EU-Kommission zugelassene Impfstoff von Astrazeneca darf in Deutschland nicht an über 65-Jährige verimpft werden. Dazu hatte die Ständige Impfkommission geraten, weil es im Vorfeld zu wenig Testpersonen aus dieser Gruppe gegeben hatte. In Italien ist das Serum sogar nur für Erwachsene bis 55 Jahren empfohlen.

Die Altersbeschränkung bringt die Impfreihenfolge durcheinander: Laut Impfplan sollen zunächst Menschen über 80 geimpft werden. Beim Impfgipfel wird es deshalb auch um die Frage gehen, ob die Reihenfolge geändert und bestimmte Berufsgruppen wie Polizisten bevorzugt werden müssen. Im Vorfeld haben sich Länder wie Schleswig-Holstein und Niedersachsen nach Informationen unserer Redaktion dagegen ausgesprochen.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) drängt hingegen auf eine Änderung der Reihenfolge: „Wir müssen ganz vorrangig das Krankenhauspersonal impfen, besonders in den Covid-Stationen“, sagte er unserer Redaktion.

Unklarheit über Impfstoff-Wirkung

Noch sind viele Fragen ungeklärt. Etwa, ob geimpfte Personen andere noch anstecken können, ob es Spätfolgen gibt und wie lang die Immunität vorhält. Gut möglich, dass in Zukunft wie bei der Grippeschutzimpfung einmal pro Jahr gegen Covid-19 geimpft werden muss. Beim Impfgipfel wird darüber hinaus auch darüber gesprochen werden müssen, wie man das Vertrauen der Bevölkerung in die Impfungen steigert. (mit dpa)

