Die Geburt der Union

Brüssel.Eigentlich sollte an diesem Samstag die Zukunft einer erneuerten Europäischen Union beginnen. Die Vorarbeiten für Bürgerkonferenzen in allen Mitgliedstaaten liefen auf Hochtouren. Dann kam das Virus und legte alles, was derzeit nicht vordringlich erscheint, lahm. Auch die Erneuerung der EU. Der Tag war nicht zufällig gewählt. Denn am 9. Mai 2020 begeht die Union ihren Europatag in Erinnerung an ihre Geburtsstunde, die eng verbunden mit dem Plan des damaligen französischen Außenministers Robert Schuman ist. In diesem Jahr wird sie zum 70. Mal gefeiert.

Es gibt nur wenige Dokumente, die die Nachkriegszeit dermaßen grundlegend verändert haben wie diese Erklärung, die am 9. Mai 1950 in Paris erstmals vorgestellt wurde. Die Außenminister Frankreichs, Großbritanniens und der USA wollten sich drei Tage später in London treffen, um eine neue europäische Ordnung zu besprechen. Der Schuman-Plan stellte alles in den Schatten. Es war eine Zeit des Aufbruchs, der Gedanke an Europa lag in der Luft. 1946 hatte Winston Churchill, bis 1945 und ab 1951 britischer Premierminister, seine berühmte Rede an der Züricher Universität gehalten, in der er sich für die „Vereinigten Staaten von Europa“ aussprach und in der er die Europäer aufforderte, über die Gräuel der Vergangenheit hinwegzusehen.

Schumans Plan entstand erst Jahre später, unter strikter Geheimhaltung in Paris. Eine Gruppe von Beratern unter Leitung von Jean Monnet entwarf das Papier, dessen zentraler Satz lautet: „Die französische Regierung schlägt vor, die Gesamtheit der französisch-deutschen Kohle- und Stahlproduktion einer gemeinsamen Behörde zu unterstellen, in einer Gestaltung, die für die Teilnahme anderer Länder offen ist.“ Der Grundgedanke lag auf der Hand. Mit Kohle und Stahl waren die Waffen geschmiedet worden, mit denen Europa in Schutt und Asche gelegt wurde. Frankreich war klar, dass es sich im anbahnenden Kalten Krieg nicht mehr länger gegen eine Wiederbewaffnung der Bundesrepublik stellen und die Souveränität verhindern konnte. Die Lösung, die Robert Schuman vorschlug, bestand darin, diese zentralen Industriebereiche zu vergemeinschaften, um auf diese Weise eine Mitkontrolle darüber zu haben. Im Wesentlichen beinhaltet das Papier deshalb diese Punkte: Die bis dahin herrschende alliierte Kontrollbehörde an der Ruhr sollte beendet und in einer Montanunion aufgehen. Die Produktion von Kohle und Stahl sollte ausgebaut und der deutsche sowie der französische Markt zu gleichen Bedingungen beliefert werden. Gemeinsame Ausfuhren in weitere Länder wollte man entwickeln und hüben wie drüben die Lebensbedingungen der Arbeitswelt dieser Industrien verbessern.

Persönliche Grüße an Adenauer

Zwei Tage vor der öffentlichen Verkündigung informierte Schuman den deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer über seine Initiative. Die Zustimmung aus dem damaligen Bonner Kanzleramt kam postwendend. Der Brief aus Paris war zwar im offiziellen Stil diplomatischer Noten gehalten. Aber am Ende brach Schuman mit den üblichen Floskeln und setzte unter die förmliche französische Grußformel handschriftlich und auf Deutsch seine persönlichen Grüße an Adenauer dazu. Keine fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine kleine Geste von ungeheurer Bedeutung. Monnet hatte, obwohl selbst Autor des Vorhabens, offenbar Zweifel daran, ob Schuman die Idee durchziehen würde. Jahre später schrieb er über den französischen Außenminister: „Man kann sich nur schwer vorstellen, wie viel Mut und Kühnheit von dem Staatsmann gefordert wurde, der die volle Verantwortung für diesen Plan übernahm. Daran kann man die Größe dieses Mannes abmessen. Mit innerer Bewegung sprach Robert Schuman im Namen Frankreichs und Europas – und die Welt hörte ihm zu.“

Ein Jahr später entstand aus dem Schuman-Plan die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl EKGS, auch Montanunion genannt, deren Leitung Monnet übernahm.

