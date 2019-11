Die Grenzen der EU

Emmanuel Macron hat eine Chance vertan. Seine Vorschläge über den künftig erschwerten Weg zu einer Vollmitgliedschaft in der EU beschränken sich auf zwar durchaus richtige und notwendige Korrekturen des Verfahrens. Aber viel wichtiger wäre es, endlich die grundsätzliche Frage zu diskutieren: Wie lange will die Europäische Union sich erweitern? Wer soll noch alles dazu kommen?

Dabei geht es gar nicht darum, den europäischen Wohlstand und das Modell der schrittweisen Heranführung an den Lebens- und Wirtschaftsstandard der Union für sich behalten zu wollen. Das Modell dieser Gemeinschaft beruht ja gerade auf der Idee, dass eine solidarische Union nicht an ihren Rändern endet, sondern auch da ein Wohlstandsgefälle verhindert. Denn die Geschichte lehrt, dass genau dort immer wieder die Konflikte entstanden.

Es geht also um die Herausforderung, neue Varianten einer Zugehörigkeit zu erfinden, um befreundete und/oder assoziierte Staaten an sich zu binden. Das geschieht genau genommen jetzt schon mit Ländern wie der Ukraine oder Moldawien. Und das erleben auch die Kandidatenländer bereits, wenn sie diesen Sonderstatus bekommen haben. Sie profitieren von diesem Prädikat politisch wie wirtschaftlich, ohne gleich alle Leistungen in Anspruch nehmen zu können.

Überfällige Diskussion

Diese Diskussion ist nicht nur überfällig, sie würde auch Klarheit für alle schaffen. Denn wie das Beispiel Nordmazedonien und Albanien gezeigt hat, verlassen sich die dortigen Regierungen und ihre Bürger auf Perspektiven, die man ihnen versprach.

Diese wieder zurückzunehmen, ist nicht nur unfair, es beschädigt die Beziehungen und treibt die Länder in die Arme anderer Partner. Die EU muss deshalb gegenüber weiteren Nachbarn wie beispielsweise der Ukraine deutlich machen, dass das Land aller Kooperation zum Trotz keine Aussicht auf eine Vollmitgliedschaft hat – was übrigens auch für die Türkei unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gilt.

Man kann mit solchen Ländern viel teilen – vom Binnenmarkt angefangen über gemeinsame Bemühungen beim Klimaschutz bis hin zu Grundrechten und Forschung oder Studentenaustausch. Aber die EU wird nicht auf Dauer in der Lage sein, mit der Kraft weniger finanzstarker Nettozahler eine immer größer werdende Zahl von Nettoempfängern zu alimentieren. Diese notwendige Diskussion über die Grenzen der EU greift Emmanuel Macron nicht auf – bedauerlicherweise.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.11.2019