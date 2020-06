Die größte Parade der russischen Geschichte

Moskau.Zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland hat auf dem Roten Platz in Moskau (Bild) die größte Militärparade der russischen Geschichte stattgefunden. Unter extremen Sicherheitsvorkehrungen marschierten mehr als 13 000 Soldaten bei sonnigem Wetter im Zentrum auf – dicht an dicht und ohne Schutzmasken. Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Atommacht nahm Präsident Wladimir Putin die Waffenschau ab. Die Weltgesundheitsorganisation hatte vor einem erhöhten Infektionsrisiko gewarnt. Mehrere russische Städte hatten ihren Paraden wegen der Pandemie abgesagt. Der kirgisische Präsident Sooronbaj Scheenbekow sagte nach seiner Landung in Moskau wegen zwei Corona-Fällen in seiner Delegation seine Teilnahme ebenfalls ab. dpa (BILD: Mikhail Voskresenskiy/Host Photo Agency/dpa)

