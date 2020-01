Die große Gegenspielerin von Macron?

Paris.Es war ungewöhnlich still um sie geworden und das schadete Marine Le Pen keineswegs. Aus der Ferne unterstützte sie vor einem Jahr die Widerstandsbewegung der „Gelbwesten“, die sich von keiner Partei vereinnahmen lassen wollten, mit Le Pen aber die Diagnose teilten, dass es mit Frankreich bergab gehe.

Bei den jüngsten Protesten gegen die Rentenreform reihte sie sich nicht in die Demonstrationszüge ein, schon allein, weil die Gewerkschaften die Rechtspopulistin ablehnen. Le Pen ließ aber wissen, dass auch sie gegen das Reformprojekt und sogar für die Rente mit 60 sei.

Viel mehr musste sie nicht tun, damit ihr Rassemblement National weiterhin als dominante Oppositionspartei in Frankreich wahrgenommen wird. Den früheren Front National, gegründet von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen, benannte sie nach ihrem Scheitern in der Stichwahl der Präsidentschaftswahl 2017 gegen Emmanuel Macron um, verkaufte dies als Neuanfang, behielt die nationalistische, fremdenfeindliche Linie aber bei. Obwohl ihr 2017 mit 33,7 Prozent ein historischer Erfolg für ihre Partei gelungen war, wurde das Ergebnis als Niederlage interpretiert, weil es Le Pens Grenzen aufzeigte und sie im TV-Duell gegen Macron ein jämmerliches Bild abgab: Sie verwechselte die Namen französischer Unternehmen und konnte ihren eigenen Vorschlag einer Rückkehr zum Franc nicht erklären. Seither hat die 51-Jährige dazugelernt. Den Ausstieg Frankreichs aus der EU fordert sie nicht mehr. Sie achtet auf ein seriöses Auftreten, drückt sich gemäßigter aus.

Sprachrohr der „kleinen Leute“

Gerade kündigte sie an, bei der Präsidentschaftswahl im Mai 2022 wieder anzutreten: „Meine Entscheidung ist eine überlegte, aber sie ist getroffen.“ Eine Überraschung war das nicht und auch der frühe Zeitpunkt hat seine Gründe. Le Pen gibt sich dadurch einen Vorsprung gegenüber ihrer gefährlichsten Konkurrentin, ihrer 30-jährigen Nichte Marion Maréchal, die sich vorerst aus der Politik zurückgezogen hat. Dass die junge Frau wiederkommen und ihre Tante herausfordern könnte, gilt nur als Frage der Zeit. Außerdem steht mit den Kommunalwahlen Mitte März ein wichtiger Stimmungstest an. Die französischen Rechtsnationalen, die seit 2014 in zehn Städten und Gemeinden den Bürgermeister stellen, setzen auf Zugewinne in ihren Bastionen im Norden und im Südosten. Auch in Perpignan hat Le Pens früherer Lebensgefährte Louis Aliot gute Chancen. Das französische Wahlsystem mit zwei Durchgängen, bei dem die anderen Parteien durch einen Zusammenschluss in der Stichwahl den Rassemblement National verhindern können, erschwert ihm den Sieg.

Le Pen dürfte von der aufgeheizten Stimmung im Land profitieren, von der Wut auf die Regierung und Präsident Macron. So kommt es ihr entgegen, als seine große Gegenspielerin wahrgenommen zu werden – hier Macron als Vertreter der „zügellosen Globalisierung“, der für den Rückzug des Staates stehe, hier Le Pen als Sprachrohr der kleinen Leute, die sich vergessen fühlen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020