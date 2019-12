Die große Putin-Show zum Jahresende

Moskau.Eine Pressekonferenz funktioniert eigentlich so: Journalisten richten Fragen an Politiker, Wirtschaftsvertreter, Kulturschaffende, Sportler. Die Fragen sollen den Befragten dazu bewegen, etwas mehr Klarheit in unterschiedliche Dinge zu bringen, meist ist auch das Thema der Pressekonferenz in ihren Grundzügen umrissen. Eine Pressekonferenz kann aber auch so ablaufen: Journalisten werfen sich in traditionelle Kleider, malen Plakate mit aberwitzigen Aufschriften darauf, hüpfen von den Stühlen und rufen: „Wladimir Wladimirowitsch, ich, ich, ich.“ Zeitliche Begrenzung gibt es nicht, das Thema lässt sich schlicht mit „alles auf einmal“ beschreiben und die Fragen, die gestellt werden, haben die Journalisten – dieses Mal sind es mehr als 1800 – bereits Tage vorher bei der Präsidial-administration in Moskau einreichen müssen. Willkommen bei der Jahres-Pressekonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es ist eine beachtenswerte Veranstaltung – weil sie einen lehrt, zwischen dem Gesagten zu lesen, und zeigt, wie verdruckst formulierte Fragen wichtige Erkenntnisse zur Einstellung der russischen Führung zu Tage fördern.

Klimaschutz zum Beispiel. Gleich die erste Frage, die aufhorchen lässt. Es ist nicht gerade ein Bereich, der in Russland, diesem öl- und gasfördernden Land eine große Rolle spielt. In Russland brennen immer mehr Wälder, die Permafrostböden tauen, es kommt zu Überschwemmungen. Und doch halten die meisten Russen den Klimawandel für ein „Hirngespinst“, das ist auch die Einstellung des Staates. Deshalb überrascht die Eingangsfrage, die dem Thema so unverhofft Bedeutung verleiht. Putins Antwort ist eine zweischneidiger: „Ja, Klimawandel findet statt. Aber warum er stattfindet, das wissen wir immer noch nicht.“ Es ist ein Weg, nichts gegen die Erderwärmung unternehmen zu müssen. „Wir sind gar nicht der größte Treibhaus-Emittent der Welt“, sagt Putin. Nächste Frage.

Alles und nichts

Es geht um die Müllreform und die Medizinversorgung, um Trump und um politische Konkurrenz im Land. Es geht um alles und um nichts. Putin redet viel über die Ukraine und wenig über Russland, spricht viel über die Vergangenheit und wenig über die Gegenwart. Den getöteten Georgier in Berlin, im Zuge dessen Mordermittlungen es zu einer diplomatischen Krise zwischen Deutschland und Russland gekommen war, nennt er weiterhin einen „Banditen“. Fast schon beiläufig gibt er zu, dass Russland nie ein offizielles Auslieferungsgesuch an Berlin beantragt habe. Nach viereinhalb Stunden hat er alles gesagt. „Danke und ein frohes Neues!“

