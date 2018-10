Die Grünen wären zweitstärkste Kraft im Hessischen Landtag

Projektion

CDU und SPD müssen sich in Hessern bei der kommenden Landtagswahl weiter auf Verluste einstellen. Die Grünen haben gegenüber der SPD bei den Befragten sogar derzeit die Nase vorn und wären zweitstärkste Kraft. Die Mehrheit wünscht sich für die nächsten Jahre eine Schwarz-Grüne Regierung. Die Hessen machen ihre Wahlentscheidung besonders von der Politik im Bundesland abhängig.

Mannheim.Bei der Landtagswahl in Hessen müssen sich CDU und SPD auf deutliche Verluste einstellen, wogegen die Grünen zum jetzigen Zeitpunkt – in einer hochvolatilen Stimmung kurz nach der bayerischen Landtagswahl – mit einem Rekordergebnis rechnen könnten. Neben Mandaten für Linke und FDP steht die AfD nun auch in Hessen vor dem Sprung in den einzigen Landtag, in dem sie bislang noch nicht parlamentarisch vertreten ist. Würde jetzt schon gewählt, würde die CDU 26% erreichen. Die SPD käme nach dieser Projektion – also unter Berücksichtigung von Parteibindungen, taktischen Überlegungen und strukturellen Faktoren – auf 20% und läge so knapp hinter den Grünen, die in Hessen momentan mit 22% rechnen könnten. Die Linke käme aktuell auf 8%, die FDP auf 8% und die AfD auf 12%. Alle sonstigen Parteien kämen zusammen auf 4%. Für CDU und SPD gäbe es keine Mehrheit und Schwarz-Grün stünde auf der Kippe. Reichen würde es für „Jamaika“, Grün-Rot-Rot oder eine Koalition aus Grünen, SPD und FDP.

Bei der letzten hessischen Landtagswahl vor fünf Jahren, die damals zeitgleich mit der Bundestagswahl stattgefunden hatte, erzielte die CDU 38,3% und die SPD 30,7%. Die Grünen kamen 2013 auf 11,1%, Linke und FDP schafften mit 5,2% bzw. 5,0% knapp den Landtagseinzug, wogegen die AfD mit 4,1% bei ihrem erstmaligen Antreten bei einer Landtagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war. Alle anderen Parteien erzielten zusammen 5,6%.

Diese Projektion basiert auf einem aktuellen Stimmungsbild und ist keine Ergebnisprognose: Zu den statistischen Fehlerbereichen von Umfragen* und dem verbleibenden Zeitfenster kommt in den Tagen unmittelbar nach der Bayern-Wahl viel Unsicherheit: 44% aller Befragten wissen noch nicht, ob oder wen sie wählen wollen. Im Detail wollen 22% der aktuellen CDU-, 19% der SPD-, 23% der Grünen-, 31% der Linke-, 19% der FDP- und 12% der AfD-Anhänger ihre Parteipräferenz vielleicht nochmals ändern. Da die abschließende Mobilisierungsphase noch aussteht, Veränderungen durch die aktuelle Tagespolitik möglich sind und allen voran die politische Stimmung momentan sehr volatil ausfällt, sind bis zur Landtagswahl in zehn Tagen auch sichtbare Veränderungen nicht auszuschließen.

Landes- und Bundespolitik

Für das Gros der Hessen ist die Landtagswahl eine landespolitische Angelegenheit: 60% der potenziellen Wähler begründen ihre Parteipräferenz mit dem Geschehen in ihrem Bundesland. Umgekehrt sagen 36%, dass sie am 28. Oktober vor allem bundespolitisch motiviert wählen wollen, wobei der Bund im Detail für 35% der CDU-, 29% der SPD-, 35% der Grünen-, 49% der Linke-, 35% der FDP- und 58% der AfD-Anhänger die höhere Relevanz besitzt.

Koalitionen

Bei der Bewertung von Koalitionsmodellen werden in Hessen Schwarz-Grün und – weniger deutlich – Rot-Grün überwiegend positiv gesehen. Bei einer großen Koalition, Schwarz-Gelb, „Jamaika“, einer Ampel oder Rot-Rot-Grün ist die Rückmeldung überwiegend negativ. Im Detail fänden 53% aller Befragten eine Regierung aus CDU und Grünen gut (schlecht: 30%; egal: 14%), eine Koalition aus SPD und Grünen bewerten 47% positiv (schlecht: 39%; egal: 11%). Für ein Bündnis aus CDU, Grünen und FDP gibt es nur 35% Zustimmung (schlecht: 45%; egal: 16%). Schwarz-Gelb fänden 32% gut (schlecht: 47%; egal: 18%) und lediglich 30% eine große Koalition (schlecht: 53%; egal: 14%). 26% Zustimmung erfährt ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken (schlecht: 59%; egal: 12%) und 24% eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP (schlecht: 55%; egal: 17%).

Zufriedenheit mit Regierung und Opposition in Hessen

Die Arbeit der hessischen Landesregierung bewerten die Befragten mäßig positiv. Im Detail gibt es dabei das seltene Phänomen, wonach der Koalitionsjunior besser bewertet wird als die große Regierungspartei. So werden die Leistungen der schwarz-grünen Landesregierung insgesamt auf der +5/-5-Skala mit 1,2 eingestuft. In der Einzelkritik liegt die CDU dann bei 0,7, die Grünen erreichen 1,2. Die hessische Opposition bleibt schwach: Die Arbeit der SPD wird nur mit 0,3 bewertet, die FDP liegt mit -0,6 genau wie die Linke mit -0,9 im Negativbereich.

* Die Fehlertole­ranz bei 1.000 Befragten und einem Anteilswert von 40% beträgt gut +/- drei Prozentpunkte, bei einem Anteilswert von 10% liegt sie bei gut +/- zwei Prozentpunkten. Rundungsbedingt müssen sich Prozentwerte bei den Ergebnissen der Umfrage nicht unbedingt auf 100% addieren.