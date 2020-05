Die Grundrente bleibt ein Zankapfel

Berlin.Gut sechs Monate ist es bereits her, dass sich der Koalitionsausschuss nach langem Streit auf ein Konzept zur Grundrente verständigte. Der Zoff ist trotzdem nie verstummt. Davon zeugte auch die Auftaktdebatte über den entsprechenden Gesetzentwurf aus dem SPD-geführten Arbeitsministerium am Freitag im Bundestag. Können Menschen, die lange gearbeitet, aber wenig verdient haben, ab dem kommenden Jahr mit einem Rentenaufschlag rechnen?

Ja, betont die SPD bei jeder Gelegenheit. Schließlich handelt es sich um ihr politisches Prestigeprojekt. Beim Koalitionspartner dagegen ist der Chor gemischt. Der Wirtschaftsflügel der Union lehnt die geplanten Verbesserungen für etwa 1,3 Millionen Rentner rundweg ab. Andere argumentieren nach dem Motto „Ja, aber“. Das wurde gestern auch im Bundestag deutlich. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) warnte: Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise sei es ein „verheerendes gesellschaftliches Signal“, die Grundrente für Geringverdiener in Frage zu stellen. Sein Parteifreund Finanzminister Olaf Scholz, hatte am Tag zuvor gewettert, dass „eigentlich ausgebuht“ gehöre, wer da sage, die Grundrente sei nicht bezahlbar.

Genau das ist allerdings ein wunder Punkt bei Heils Gesetzentwurf. Die Kosten der Grundrente werden auf 1,3 Milliarden Euro im Einführungsjahr veranschlagt. Bis 2025 steigt der Bedarf auf 1,6 Milliarden Euro. Finanziert werden soll das durch eine Abgabe auf Finanzgeschäfte. Diese sogenannte Finanztransaktionssteuer gibt es aber noch gar nicht. „Besser liefern als ausbuhen“, stichelte der CDU-Abgeordnete Hermann Gröhe am Freitag deshalb gegen den Koalitionspartner.

FDP: Mangelnde Zielgenauigkeit

Von der Opposition bekamen Union und SPD gleichermaßen Zunder. Die AfD-Frau Ulrike Schielke-Ziesing erinnerte daran, dass frühere Beschlüsse etwa zur Veränderung der Rentenformel oder der Einführung des Niedriglohnsektors für die Mini-Renten verantwortlich seien. Und nun feiere sich die Koalition dafür, „dass sie jetzt an den Zahlbeträgen schraubt“. Johannes Vogel (FDP) kritisierte die seiner Ansicht nach mangelnde Zielgenauigkeit der Grundrente. Von den etwa 500 000 Rentnern mit staatlicher Grundsicherung käme drei Viertel gar nicht auf die mindestens erforderlichen 33 Beitragsjahre. Derweil bemängelten Redner von Grünen und Linken den hohen bürokratischen Aufwand zur Ermittlung des Zuschlags in Höhe von durchschnittlich rund 80 Euro pro Monat und Rentenfall.

Die SPD wollte ursprünglich keine Bedürftigkeitsprüfung. Anfangs hatte man deshalb mit mehr als drei Millionen Begünstigten gerechnet. Eine so hohe Zahl wollte die Union schon aus Kostengründen verhindern. Als Kompromiss wurde eine Einkommensprüfung verabredet, bei der Renten und andere Einkünfte wie etwa Kapitalerträge maßgebend sind, nicht aber die gesamten Vermögensverhältnisse. Dazu muss die Rentenversicherung im Zusammenspiel mit den Finanzämtern aber in jedem Einzelfall prüfen, wer von den 21 Millionen Rentnern Anspruch auf Grundrente hat. Bis zum 1. Januar 2021 sei das kaum zu schaffen, heißt es. So bleibt die Grundrente nicht nur technisch, sondern auch politisch weiter im Ungefähren. Wann sie im Bundestag verabschiedet wird, steht noch in den Sternen.

