„Die Jugend zahlt den Preis“

Brüssel.Dringende Mahnung an Deutschland und die anderen EU-Staaten: Die Corona-Pandemie wird in Europa noch zu weiter steigender Arbeitslosigkeit führen. Vor allem Jugendliche bezahlten in Europa den Preis für die Krise, was Jobs anbelange, warnt EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit im Interview mit dieser Redaktion. Damit die Pandemie nicht zur großen Krise auf dem Arbeitsmarkt wird, müssten die Regierungen jetzt handeln – und nicht

nur auf Kurzarbeit setzen. Sozialabbau nach Corona wäre der falsche Weg, sagt der 67-jährige Kommissar aus Luxemburg.

Herr Schmit, die Corona-Krise hat Europa fest im Griff, viele Menschen bangen um ihre Jobs. Droht uns in der EU wegen der Pandemie nun auch noch eine Beschäftigungskrise?

Nicolas Schmit: Die große Unsicherheit schadet der Wirtschaft, die Erwartungen einer schnellen Erholung haben sich nicht bewahrheitet. Aber eine Katastrophe konnte bisher verhindert werden. Wir haben in der EU einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um ungefähr einen Prozentpunkt, auch in Deutschland, in einigen Ländern ist es etwas mehr. Aber zur Wahrheit gehört, dass viele Menschen noch in Kurzarbeit sind. Ich erwarte einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Zur Covid-Krise kommt ja auch noch der schnelle Umbruch in einigen Branchen wie der Autoindustrie. Mit baldiger spürbarer Verbesserung ist nicht zu rechnen, deshalb müssen wir handeln.

Die EU fördert mit vielen Milliarden Kurzarbeit in den Mitgliedstaaten. Lohnt sich das? – wie ist Ihre Bilanz?

Schmit: Wir haben damit Druck vom Arbeitsmarkt genommen. In Frankreich zum Beispiel war zeitweise fast ein Drittel der Beschäftigten in Kurzarbeit. Damit konnten viele Jobs erhalten, die Menschen vor Arbeitslosigkeit bewahrt werden. Die EU-Kommission hat für das Kurzarbeitsprogramm „Sure“ 100 Milliarden Euro bereitgestellt, davon sind schon 90 Milliarden an 18 Mitgliedstaaten zugesichert worden, um nationale Kurzarbeitsregelungen zu finanzieren. Aber Kurzarbeit lässt sich nicht unbegrenzt fortsetzen. Wir müssen das jetzt, wo es möglich ist, wieder langsam herunterfahren und am Übergang auch zu neuen Arbeitsplätzen arbeiten.

Wie soll das funktionieren?

Schmit: Krise herrscht ja nicht überall: Einige Branchen entwickeln sich sehr gut – E-Commerce etwa. Wir brauchen auf dem Arbeitsmarkt eine gewisse Mobilität dort, wo Stellen abgebaut werden. Daher setzt die EU-Kommission sehr stark auf Qualifizierung, auf Aus- und Weiterbildung. Aber diese Arbeitsmarktmaßnahmen greifen nicht richtig, wenn es gar keine Jobs gibt. Deshalb ist es so wichtig, dass die europäische Wirtschaft nun an Schwung gewinnt. Wir brauchen Investitionen. Das ist der Sinn des europäischen Wiederaufbaufonds über insgesamt 750 Milliarden Euro. Diese Gelder müssen jetzt richtig und gezielt eingesetzt werden, damit qualifizierte neue Jobs entstehen können. Wir brauchen dafür die nationalen Pläne für die Verwendung des Wiederaufbaufonds. Das ist vor allem für die Jugend absolut wichtig.

Jugendliche sind besonders betroffen – so wie in der Eurokrise vor zehn Jahren?

Schmit: Ja, der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit ist in der EU drei Mal so stark wie der der allgemeinen Arbeitslosigkeit. Die Jugend bezahlt den Preis für diese Krise, was Jobs anbelangt. Wer jetzt auf den Arbeitsmarkt drängt, hat Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Und wer in einem eher prekären Arbeitsverhältnis war, hat seinen Job verloren. Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit muss oberste Priorität in allen Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene haben. Die Mitgliedstaaten müssen einen Teil der Milliarden aus dem Fonds dafür investieren – und zwar schnell, gezielt und effizient. Wir müssen alles tun, um eine neue verlorene Generation zu vermeiden.

Besteht nicht die Gefahr, dass jetzt viel Geld ausgegeben wird – und am Ende, um den Schuldenberg abzutragen, wieder bei Sozial- leistungen gekürzt wird?

Schmit: Dass wir in Europa jetzt massiv Geld in die Hand nehmen, um Unternehmen und Einkommen der Menschen zu retten, war notwendig. Andernfalls hätten wir jetzt eine Arbeitslosigkeit von bis zu 25 Prozent, in Deutschland vielleicht von zehn Prozent. Aber das kann nicht Jahre so weitergehen. Wir brauchen Wachstum und gute Arbeitsplätze. Aber wir würden enorme Probleme schaffen, wenn wir nach der Krise auf einen Sparkurs zulasten der Sozialpolitik gehen. Wirtschaft und soziale Investitionen hängen zusammen. Es wäre fatal, wenn wir den Menschen, die jetzt besonders betroffen sind, das Gefühl gäben, sie hätten den Preis der Krise zu bezahlen. Es gibt einen anderen Weg: Wir müssen über bessere Steuereinnahmen nachdenken, auch durch die Besteuerung von Gewinnern dieser Krise.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.01.2021