„Die Lage ist beherrschbar“

Mannheim.Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Baum, appelliert an die Menschen, auf Abstand zu gehen, um die Lage nicht eskalieren zu lassen. Und er appelliert an die Politik, den Krankenhäusern die notwendige Flexibilität bei der Organisation zu geben sowie ausreichend Geld, um die zusätzlichen Belastungen finanziell stemmen zu können.

Herr Baum, das Robert-Koch-Institut hat am Freitag den zweiten Tag in Folge mehr als 11.000 Neuinfektionen gemeldet. Wie alarmiert sind Sie?

Georg Baum: Die Krankenhäuser sind hoch alarmiert, ohne hektisch zu sein. Die Zahl der Infizierten ist natürlich maßgeblich für das, was in den Krankenhäusern in den nächsten zehn bis 14 Tagen passiert und an zusätzlichen Patienten zu versorgen ist. Insofern sind steigende Infektionszahlen leider sichere Indikatoren dafür, dass die Belastung der Krankenhäuser wachsen wird.

Gibt es eine Zahl, ab der die Lage außer Kontrolle geraten könnte?

Baum: Bundesweit würde ich die Lage nach wie vor als beherrschbar beschreiben. Wir haben zurzeit mehr als 8000 freie Intensivbetten und könnten durch Verschieben von nicht notwendigen Behandlungen weitere 10.000 Betten frei machen. Außerdem müssen nicht alle Patienten, die mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kommen, intensivmedizinisch behandelt werden. Die Quote liegt bei 20 Prozent, das heißt, von fünf Patienten, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus kommen, muss ein Patient auf die Intensivstation.

Wie viele Patienten sind aktuell wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus?

Baum: Derzeit werden etwa 6000 Patienten in Krankenhäusern wegen Covid-19 behandelt, etwa 1000 davon liegen auf der Intensivstation. Die Kapazitäten werden noch lange reichen, ehe es bedenklich wird. Damit das in den nächsten Wochen und Monaten aber auch so bleibt, ist insgesamt sehr viel Vorsicht und sehr viel Einsatzbereitschaft gefordert.

Sind wir aktuell zu unvorsichtig?

Baum: Die große Mehrheit der Bevölkerung ist sehr umsichtig und hält sich an die Regeln. Aber klar ist auch, dass die schlechtere Jahreszeit dazu führt, dass wir uns beispielsweise zunehmend in Innenräumen aufhalten. Deshalb ist es an jedem Einzelnen, die Regeln zu beachten, damit der Anstieg der Infektionszahlen gestoppt und umgekehrt werden kann.

Der Weltärztebund warnt, ab einer Zahl von 20.000 Neuinfizierten werde es kritisch – teilen Sie diese Einschätzung?

Baum: Die Zahl bezieht sich in erster Linie auf die Möglichkeiten der Gesundheitsämter, die Neuinfektionen und die davon betroffenen Menschen nachverfolgen zu können. Das wird in der Tat schwierig. Deshalb hängt alles davon ab, dass jeder Einzelne selbst vorbeugend tätig ist und das macht, was Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt, und jeden nicht notwendigen Kontakt vermeidet.

Wie würde sich eine solch hohe Zahl an Neuinfektionen auf die Krankenhäuser auswirken?

Baum: Wenn wir täglich 20.000 Infizierte haben, sind es nach sieben Tagen 140.000 Infizierte. Bei einer Einweisungsquote von rund zehn Prozent kommen wir auf 14.000 Krankenhauspatienten, davon über 2000 intensivbehandlungsbedürftig. Wir haben also eine exponentielle Belastungskurve, und auf die müssen wir vorbereitet sein.

Sind wir das?

Baum: Ich glaube, wir sind sehr gut gerüstet. Unser Gesundheitssystem schneidet bei der Bewältigung der Pandemie weltweit mit am besten ab. Wir haben außerdem aus den Erfahrungen der ersten Corona-Welle gelernt, so dass die Gesamtsituation heute deutlich verbessert ist. Wir verfügen über 10.000 zusätzliche Intensivplätze, insgesamt sind es nun 32.000 Betten, weitere Pflegekräfte wurden intensivmedizinisch geschult, Schutzausrüstung ist vorhanden, und es gibt erste Arzneimittel, die die Symptome einer Corona-Erkrankung lindern können. Wir haben außerdem Test-Möglichkeiten für Mitarbeiter und Patienten in den Krankenhäusern, und ich hoffe, dass durch die Schnelltests auch die Möglichkeit besteht, Besucher zu testen, damit diese ihre Angehörigen besuchen können. In der ersten Corona-Welle ging das ja viele Wochen lang nicht.

Reicht das Pflegepersonal?

Baum: Für die derzeitige Situation reicht es. Trotzdem ist der Engpass beim Pflegepersonal das zentrale Problem. Im Extremfall müssten wir innerbetrieblich mit einer Personalumsetzung und Konzentration in den vordringlich versorgenden Bereichen reagieren. Die Krankenhäuser brauchen dazu eine maximale Freiheit, um das Personal auch dort einsetzen zu können, wo es benötigt wird.

Das geht derzeit nicht?

Baum: Leider existieren in den Kliniken gesetzliche Vorgaben, wonach auf bestimmten Stationen ein bestimmtes Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten immer gewährleistet sein muss. Das sind Schön-Wetter-Vorgaben, unter normalen Umständen häufig schwer genug umsetzbar, aber nicht in einer Situation, wie wir sie jetzt haben. Hier appellieren wir dringend an die Politik, diese sogenannten Pflegeuntergrenzen, die Zwangsquoten, auszusetzen, damit die Kliniken ihr Personal flexibel einsetzen können.

Neben dem Personal brauchen Sie auch Geld. Wie stark hat die Pandemie die Kliniken getroffen?

Baum: Trotz der Ausgleichszahlungen, die die Krankenhäuser für die Anschaffung von Schutzausrüstung sowie das Bereitstellen und Freihalten von Intensivbetten erhalten haben, melden Kliniken mit Blick auf die Jahresbilanz, dass viele Kosten nicht gedeckt wurden und die Erlösausfälle doch größer waren, weil viele Behandlungen nicht stattfinden konnten. Auch wenn es noch einen Ausgleich zum Jahresende geben wird, steht in jedem Fall fest: Die Politik muss sich schon jetzt damit beschäftigen, wie der Schutzschirm für die Krankenhäuser in 2021 aussehen soll, damit diese nicht in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Für das laufende Jahr haben die Krankenhäuser neun Milliarden Euro Ausgleichszahlungen erhalten. Das macht deutlich, ohne Schutzschirm kann die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser, auf die es zur Vermeidung eines allgemeinen Lockdown ankommt, nicht gewährleistet werden.

In der ersten Corona-Welle wurden ja nicht nur Behandlungen abgesagt, die nicht notwendig waren, viele Patienten kamen auch gar nicht erst, weil sie fürchteten, sich zu infizieren oder nicht behandelt zu werden, weil Corona Vorrang hat. Was ist aus diesen Patienten geworden?

Baum: Die verschobenen Operationen werden schrittweise nachgeholt. Wir haben aber bei Herzinfarkten und Schlaganfällen in der Tat deutliche Rückgänge von 30 bis 40 Prozent an Patienten, die normalerweise mit Verdacht auf diese Erkrankungen Kliniken aufgesucht hätten, aber nie gekommen sind. Diese Konsequenzen der Corona-Krise werden weltweit diskutiert, konkrete Zahlen, wie viele Menschen deshalb gestorben sind, gibt es allerdings nicht.

Wird das wieder notwendig werden?

Baum: Das wäre nur das „Worst-Case-Szenario“ für den schlimmsten Fall.

