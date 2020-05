Die Lockerungen von Bayern bis Berlin

In Sachsen dürfen Bars schon wieder öffnen, während Gäste im Südwesten erst im Juni wieder in Kneipen gehen können. Hotels können in vielen Bundesländern schon wieder besucht werden – aber es gibt verschiedene Regeln.

Kontaktbestimmungen

Baden-Württemberg: Der Aufenthalt draußen ist auch mit Angehörigen eines weiteren Haushalts gestattet. In privaten Räumen sind Treffen mit Geschwistern und deren Familien, aber auch Treffen mit Angehörigen eines weiteren Haushalts möglich.

Hessen und Rheinland-Pfalz: Im öffentlichen Raum dürfen wieder Angehörige von zwei Haushalten gemeinsam unterwegs sein.

Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Thüringen und Saarland: Es können sich sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Raum mehrere Angehörige von zwei Haushalten treffen.

Brandenburg: Seit Donnerstag dürfen zwei Haushalte oder bis zu zehn Menschen zusammen sein. Private Feiern sind mit bis zu 50 Personen möglich. Die Regeln gelten jeweils für drinnen und draußen.

Bremen und Niedersachsen: Es können sich mehrere Angehörige aus zwei Haushalten im öffentlichen Raum treffen.

Hamburg: Bis zu zehn Mitglieder zweier Haushalte dürfen sich wieder treffen, ohne dabei einen Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten.

Nordrhein-Westfalen: Es dürfen sich Mitglieder aus zwei Familien in der Öffentlichkeit treffen.

Sachsen: Es können sich zwei Hausstände treffen.

Sachsen-Anhalt: Seit Donnerstag dürfen sich bis zu zehn Menschen treffen, zu privaten Feiern dürfen bis zu 20 Gäste eingeladen werden.

Restaurants, Kneipen und Bars

Baden-Württemberg: Speiselokale dürfen wieder Gäste bewirten. Kneipen und Bars dürfen ab dem 2. Juni wieder öffnen.

Hessen: Gaststätten und Bars sind geöffnet, vorgeschrieben ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Gästen.

Rheinland-Pfalz: Gaststätten und Bars dürfen öffnen. Essen und Trinken darf wieder an der Theke abgeholt werden.

Bayern: Restaurants dürfen sowohl die Außenbereiche als auch die Innenräume öffnen. Für auf den Getränkeausschank ausgerichtete Lokale wie Bars gibt es noch keine Perspektive.

Berlin: Essen in Restaurants ist möglich. Schankwirtschaften dürfen ab 2. Juni wieder öffnen.

Brandenburg: Restaurants können öffnen, Bars bleiben geschlossen.

Bremen: Restaurant- und Kneipenbesuche sind möglich. Es gelten ein Thekenverbot, Sitzplatz- und Bedienpflicht. Bars bleiben weiterhin geschlossen.

Hamburg: Restaurants sind offen, eine Öffnung von Bars wird geprüft.

Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen: Restaurants sind geöffnet. Bars müssen noch geschlossen bleiben.

Nordrhein-Westfalen: Restaurants sind geöffnet. Bars müssen meist geschlossen bleiben, entschieden wird im Einzelfall vor Ort.

Saarland: Restaurantbesuche sind möglich. Bars können ebenfalls öffnen, bewirtet wird allerdings ausschließlich an Tischen, ein Aufenthalt an der Theke ist nicht gestattet.

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Schleswig-Holstein: Restaurants und Bars dürfen öffnen.

Hotels und Campingplätze

Baden-Württemberg: Von Freitag an dürfen Ferienwohnungen und Campingplätze ganz öffnen. Hotels sind bereits schon wieder offen – ausgenommen sind Wellnessbereiche.

Hessen, Rheinland-Pfalz, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein: Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze können öffnen.

Bayern: Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen ab Samstag wieder öffnen.

Niedersachsen: Ferienwohnungen dürfen schon länger betrieben werden, Hotels dürfen mit maximal 60 Prozent Auslastung öffnen. Campingplätze sind ebenfalls schon wieder geöffnet.

Sachsen und Thüringen: Hotels und Ferienwohnungen können öffnen.

Sachsen-Anhalt: Ferienwohnungen können öffnen, Hotels ebenfalls. Seit Donnerstag sind Urlaube für Touristen aus ganz Deutschland möglich – vorerst waren nur Gäste aus dem eigenen Land erlaubt.

Freibäder und Freizeitparks

Baden-Württemberg: Wann Freibäder öffnen dürfen, ist noch nicht absehbar. Fans von Freizeitparks können sich auf Freitag freuen.

Hessen: Für Freibäder ist der Zeitpunkt für eine Wiedereröffnung ebenfalls unklar. Freizeitparks können wieder öffnen.

Rheinland-Pfalz: Freibäder dürfen wieder öffnen, Freizeitparks erst ab dem 10. Juni.

Bayern: Freizeitparks dürfen ab Samstag öffnen, Freibäder und Schwimmbäder im Freien ab 8. Juni.

Berlin: Freibäder können öffnen. Größere Freizeitparks gibt es nicht.

Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen: Freizeitparks und Freibäder können ab Donnerstag öffnen.

Bremen: Die ersten Freibäder können ab 1. Juni öffnen, ab 15. Juni sollen Freibäder bei Vorlage eines Hygienekonzeptes generell geöffnet werden. Freizeitparks gibt es nicht.

Hamburg: Freibäder dürfen vom 2. Juni an unter Auflagen wieder öffnen. Hamburg hat keine größeren Freizeitparks.

Mecklenburg-Vorpommern: Freibäder dürfen wieder öffnen. Freizeitparks sind geschlossen.

Nordrhein-Westfalen: Freibäder dürfen öffnen, der Mindestabstand gilt. Freizeitparks dürfen öffnen.

Sachsen: Freibäder und Freizeitparks dürfen öffnen, sofern sie ein genehmigtes Hygienekonzept haben.

Schleswig-Holstein und Saarland: Freibäder und Freizeitparks bleiben bis auf weiteres geschlossen.

Thüringen: Freibäder können ab dem 1. Juni öffnen, über Freizeitparks entscheiden die Kreise in eigener Regie.

Fitnessstudios und Sporthallen

Baden-Württemberg: Fitnessstudios dürfen ab dem 2. Juni wieder öffnen. Auch Sportvereine sollen dann wieder in Hallen trainieren können.

Hessen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein: Vereine dürfen in Hallen trainieren, Fitnessstudios sind geöffnet.

Bayern: Fitnessstudios und Indoor-Sportstätten dürfen am 8. Juni wieder öffnen. Sport in Gebäuden ist nur in wenigen Fällen erlaubt.

Berlin: Sport in Hallen ist nicht erlaubt, das gilt auch für Vereine. Ab 2. Juni sollen Fitnessstudios nach rund zweieinhalb Monaten Schließung jedoch wieder öffnen können.

Bremen, Hamburg und Brandenburg: Sporthallen und Fitnessstudios dürfen unter Auflagen öffnen.

Niedersachsen: Sport in Hallen ist unter Einhaltung der Mindestabstände wieder erlaubt. Das gilt auch für Fitnessstudios.

Nordrhein-Westfalen: Fitnessstudios sind geöffnet. Vereinssport in Hallen ist nur bedingt möglich.

Sachsen-Anhalt: Fitnessstudios dürfen seit Donnerstag wieder öffnen, auch Hallensport ist dann erlaubt. Verboten bleiben Wettkämpfe, Zuschauer und generell Kontaktsportarten wie Ringen.

Thüringen: Fitnessstudios dürfen öffnen, Vereine sollen ab dem 1. Juni in Hallen zurückkehren. dpa

