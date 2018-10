Die Macht der Desinteressierten

Rio Grande Valley.Veronika Escobar (kleines Bild) steht kurz davor, Geschichte zu schreiben. Bei den Kongresswahlen am 6. November wird sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als erste Latina für Texas in das Repräsentantenhaus einziehen. Der 16. Kongressbezirk umfasst den Großraum El Paso, in dem 80 Prozent Latinos leben. Der Sitz gilt als so sicher für die Demokraten, dass es sich Escobar leisten kann, im benachbarten Rio Grande Valley Wahlkampfhilfe für den demokratischen Senats-Kandidaten Beto O’Rourke zu leisten. Eine Hochburg der Latinos, doch eine, in der bei den vergangenen Midterms – die Abstimmung zum Kongress wird in den USA auch als Zwischenwahl bezeichnet – 2014 nicht einmal einer von zehn Wahlberechtigten wählen ging. „Ich mache mir große Sorgen, dass die Leute auch diesmal nicht zur Urne gehen“, sagt die Politikerin, deren Familie vor drei Generationen aus Mexiko in die USA kam und die auf einem Bauernhof aufwuchs.

Unverständliches System

Ohne eine deutliche Steigerung der Wahlbeteiligung der Latinos in den Städten und im Rio Grande Valley hat ein Demokrat, der landesweit in Texas antritt, keine Chance, gewählt zu werden. Dabei hätten die Latinos jeden Grund, dem republikanischen US-Präsidenten Donald Trump einen Denkzettel zu verpassen. „Wir haben in Amerika einen absoluten Tiefpunkt erreicht“, sagt Escobar und verweist auf Trumps Hetze gegen „die Karawane“ von Flüchtlingen aus Zentralamerika, die Deportationen unbescholtener Einwanderer ohne Papiere oder die erzwungene Familientrennung an der Grenze. „Wenn eine Regierung Müttern ihre Babys wegnimmt oder deren Kinder in Käfige steckt, muss das ein Weckruf für alle Amerikaner sein.“

Doch wenn die zuletzt als gewählte Richterin im Landkreis El Paso tätige Kandidatin im Rio Grande Valley an die Türen der Hütten und Häuschen klopft, bleiben diese zum Frust Escobars oft genug verschlossen. „Die Leute haben andere Probleme und verstehen unser System nicht“, erklärt sie das verbreitete Desinteresse in einer der ärmsten Regionen der USA, in der fast jeder hispanische Vorfahren hat.

Die Politologin Irasema Coronado von der University of Texas verweist auf Studien, die vier Merkmale herausgearbeitet haben, die in den USA die Wählerbeteiligung voraussagen: Alter, Bildung, Einkommen und Status. „Es liegt auf der Hand, dass Einwanderer jung, weniger gebildet, gering verdienend und ohne großes Ansehen sind.“ Diese Studien werden bestätigt von einer Analyse des Meinungsforschungsinstituts PEW, das die Wählerdaten der Präsidentschaftswahlen 2016 genauer unter die Lupe genommen hat.

Ein übersehenes Problem

Der schockierende Befund in den Daten ergab, dass mehr Wahlberechtigte nicht abgestimmt als Hillary Clinton oder Donald Trump gewählt haben. Und hier kommt die Erklärung, warum Donald Trump mit seinem von rassistischen Untertönen begleiteten Wahlkampf, der vor allem um die Stimmen der weißen Amerikaner warb, einen knappen Wahlsieg erringen konnte: Die Hälfte der Nicht-Wähler gehören zu den nicht-weißen Minderheiten, die unter 50 Jahre alt sind, weniger als 30 000 Dollar im Jahr verdienen und oft keinen Highschool-Abschluss haben. „Die Nicht-Wähler haben Trump die Präsidentschaft gesichert“, analysiert die „Washington Post“ die im August veröffentlichten Befunde.

Der Politologe Jose Villalobos hält die geringe Wahlbeteiligung für eines der am meisten übersehenen Phänomene der US-Politik. Bei den Zwischenwahlen zum Kongress beteiligen sich im Schnitt nicht einmal 40 Prozent der Wahlberechtigten. Kandidaten, denen es gelingt, zwei, drei Prozent Nicht-Wähler zum Wählen zu bewegen, können Abstimmungen zu ihren Gunsten kippen. Und Meinungsforscher, die von falschen Annahmen über die Wählerbasis ausgingen, blamieren. Genau das geschah 2016, als Trump mit einer Angst- und Hass-Kampagne an die niedrigsten Instinkte der Amerikaner appellierte. Das mobilisierte ein kleines Segment an Weißen, vor allem Männern, die früher nicht wählen gingen. Ein Rezept, mit dem er auch diesmal für die Midterms mobilisieren will.

Benachteiligung im Verzeichnis

Begleitet wird Trumps national-chauvinistische Kampagne von gezielten Bemühungen der Republikaner, das ohnehin schon nicht einfache Wählen in den USA weiter zu erschweren. Das Musterbeispiel bei diesen Midterms ist der Südstaat Georgia. Dort tritt bei den Gouverneurswahlen der republikanische Wahlleiter des Bundesstaates, Brian Kemp, gegen die schwarze Demokratin Stacey Abrams an. Kemp entfernte laut einer Analyse der Nachrichtenagentur AP seit 2012 mehr als 1,4 Millionen Einträge aus dem Wählerverzeichnis. Er stützte sich dabei auf ein von den Republikanern beschlossenem Gesetz, das auf Punkt, Bindestrich und Umlaut die Übereinstimmung der Registrierung für die Wahlen mit Daten beim Straßenverkehrsamt oder der Sozialversicherungsbehörde verlangt. Minderheiten mit komplizierten Namen sind davon stärker betroffen als weiße Amerikaner.

In Texas erkennt die Wahlbehörde etwa einen Waffenschein, aber keinen Studentenausweis als Identitätsnachweis an. Beliebt ist auch die Schließung von Wahllokalen in Wohngebieten mit starkem Minderheitsanteil. Das führt dazu, das Menschen oft stundenlang anstehen müssen und zuweilen nicht vor Schließung der Lokale ihre Stimme abgeben können.

Das größere Problem bleibt aber die freiwillige Nicht-Beteiligung, die vor allem den Demokraten bei den Kongresswahlen wichtige Sitze in Arizona, Florida, Kalifornien, Nevada oder Texas kosten könnte. Beto O’Rourke fürchtet die Macht der Nicht-Wähler. „Texas steht fast auf dem letzten Platz bei der Wahlbeteiligung“, sagt der Senats-Kandidat im Gespräch mit dieser Zeitung. Es komme darauf an, dass jede Stimme gehört werde. Wie Trump mit Hass punktet, versucht Beto wie einst Obama mit Hoffnung zu mobilisieren.

