Die Mehrheit in Deutschland steht hinter der Demokratie

Mannheim. Demokratiemüdigkeit? Kaum Anzeichen davon zu sehen - um die Akzeptanz der Staatsform steht es gut in Europa und insbesondere in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommen zwei Studien der Universität Mannheim. Dennoch: In manchen Ländern werden zunehmend auch autoritäre Staatsformen akzeptiert.

Herr Wuttke, Ihr Forschungsergebnis macht Demokratieverteidigern Mut. Warum spricht die Wissenschaft sonst so häufig von Politikverdrossenheit?

Alexander Wuttke: Die große Mehrheit der Bevölkerung steht hinter der Demokratie - in Deutschland unterstützen sie 98 Prozent der Bürgerinnen und Bürger. Das heißt aber nicht, dass es nicht viel Unzufriedenheit damit gibt, wie demokratische Prozesse funktionieren, wie Parteien Wählerinnen und Wähler vertreten. Beides ist miteinander vereinbar - dass man Kritik im Detail hat, aber das System weiterhin unterstützt. Und diese Systemunterstützung ist in Deutschland weiter gegeben.

Was haben Sie konkret in den zwei Studien herausgefunden?

Wuttke: Entgegen der landläufigen Meinung, dass in entwickelten Demokratien der Demokratieverdruss zunehme, können wir sehen, dass die Bürgerinnen und Bürger nach wie vor hinter diesem System stehen. Unter anderem in Deutschland ist die Akzeptanz nahezu einhellig. In einigen europäischen Ländern gibt es jedoch Anzeichen, dass sich Teile der jüngeren Generation vom System abwenden und der Anteil an Pseudodemokraten wächst. Heißt: Menschen geben an, das demokratische System zu unterstützen, aber tatsächlich akzeptieren sie die demokratischen Prinzipien selbst nicht.

In welchen Ländern geschieht dies?

Wuttke: Beispielsweise können wir in Italien sehen, dass sich im Zuge der Wirtschaftskrise die Akzeptanz von autoritären Führungssystemen erhöht hat.

Woran liegt das konkret?

Wuttke: Wir haben in einigen europäischen Ländern, unter anderem in Italien, über Jahre und Jahrzehnte hinweg gewisse Dysfunktionalitäten gesehen. Das politische System selbst war von großer Instabilität geprägt, ebenso das ökonomische System. Denkbar ist, dass unter solchen andauernden Problemen irgendwann das System selbst an Legitimität verliert.

Die Zustimmung zur Demokratie in Deutschland ist jedenfalls stabil - kann man die Demokratie damit als sicher ansehen?

Wuttke: Das leider nicht. Denn Bürgerinnen und Bürger müssen ihre demokratischen Einstellungen auch in praktisches Handeln überführen, wenn es darauf ankommt, diese Demokratie zu verteidigen. Wenn Kandidatinnen und Kandidaten oder Parteien auf dem Wahlzettel stehen, die demokratische Prinzipien ablehnen, liegt es natürlich an uns, diese Parteien nicht zu unterstützen - selbst wenn sie uns etwa in wirtschaftspolitischen oder kulturellen Fragen nahe stehen.

Kann die aktuelle Coronakrise das Vertrauen in demokratische Institutionen zum Wanken bringen?

Wuttke: Interessanterweise sehen wir ja in Deutschland, dass die Coronakrise das Vertrauen großer Teile der Bevölkerung in die Regierung noch verstärkt hat. Wir müssen aber immer zwischen der spezifischen Regierung und dem allgemeinen System unterscheiden. Denn natürlich ist die Krise eine Bewährungsprobe für die Demokratie. Wir sehen zurzeit exemplarisch, dass wir die Demokratie weiterentwickeln und den aktuellen Umständen anpassen müssen. Das ist auch ein grundsätzliches Charakteristikum der Demokratie: Sie ist kein absoluter Fixpunkt. Als Bürgerinnen und Bürger ist es auch unsere Aufgabe, uns einzubringen, damit diese Form der Selbstregierung in Freiheit beständig weiterentwickelt wird.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020