„Die Nation trauert mit Euch“

Washington.Es gab keine feierliche Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses, nicht eines der notorisch langen Briefings Donald Trumps im Presseraum des Weißen Hauses und auch keine Fernsehansprache. Der „Amerika-Zuerst“-Präsident versuchte, den Tag vergessen zu machen, an dem es in der Corona-Pandemie fast zweimal so viele Tote zu beklagen gab wie während des gesamten Vietnamkriegs. Stattdessen machte sich Trump lustig über seinen Herausforderer Joe Biden, der öffentlich eine Maske trägt, um andere Menschen vor einer Ansteckung zu schützen. Er unterzeichnete ein Dekret, das Prozesse gegen Twitter und andere Netzwerk-Dienste möglich macht und behauptete, die USA testen so viel wie kein anderes Land der Welt.

Gerade erst hatte das Magazin „The Atlantic“ aufgedeckt, dass die Gesundheitsbehörde CDC die Zahlen von Anti-Körper-Tests und Tests auf aktive Infektionen für Experten unzulässig miteinander kombinierte. Diese Zahlenakrobatik kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass binnen von nur vier Monaten die USA mit fast 1,7 Millionen Corona-Infektionen und nun mehr als 100 000 Toten unbestritten auf dem ersten Platz in der Welt stehen. Die tatsächliche Zahl dürfte nach Schätzung von Experten wie Anthony Fauci vom nationalen „Insititut für Allergien und Infektionskrankheiten“ wegen der uneinheitlichen Praxis in den Bundesstaaten deutlich oberhalb liegen. Die überwältigende Mehrheit sind ältere Menschen. Fast Zweidrittel der Toten sind über 80 Jahre alt. Aber es trifft auch Jüngere. Überproportional betroffen sind arme Amerikaner, Schwarze und Latinos, die viele der „essenziellen“ Jobs erledigen müssen, in überfüllten Haushalten leben und schlechten Zugang zu Gesundheitsdiensten haben.

Während der „Ground Zero“ der Pandemie zunächst in New York war, verlagerten sich die Infektionsherde zuletzt ins ländliche Amerika. Eine wesentliche Rolle spielen bei der Ausbreitung neben den Einrichtungen der Langzeitpflege, Kirchen und Schlachtfabriken.

Für die tödliche Spitzenposition der USA in der Welt ist aber auch die verspätete Reaktion der Regierung verantwortlich. Nach einem Modell der Columbia Universität wären 36 000 Amerikaner noch am Leben, wenn Trump früher gehandelt hätte. Stattdessen suggerierte der Präsident, es bestünde keine Gefahr, verkündete, das Virus werde „wie magisch verschwinden“ und versäumte es, die Produktion von Masken und Beschaffung von Schutzmaterial in Auftrag zu geben. Ein kompetenter Umgang mit der Pandemie hätte nach Ansicht des Präsidenten der Denkfabrik „ACCESS Health International“, William Haseltine, auch ohne wirksame Medikamente und Impfstoffe die Opferzahlen deutlich reduzieren können. Die Kontaktsperren und Schließungen des öffentlichen Lebens kamen nach Ansicht der Experten Wochen zu spät, während die Lockerungen vielerorts zu früh erfolgen.

Land gespalten

Dass inzwischen 40 Millionen Amerikaner – das sind einer von vier – ihren Job verloren, lässt nach dem gesundheitlichen Desaster nun auch eine schwere Rezession erwarten. Während andere Katastrophen wie Pearl Harbor oder der 11. September die Amerikaner zusammen brachten, unternahm Präsident Trump alles, das Land zu spalten. „Er sieht sich nicht an der Spitze der Rettungshelfer“, meint Lauren Berlant von der University of Chicago in der Washington Post. „Es fehlt ihm an Empathie.“

Trumps Herausforderer Joe Biden wandte sich in einem Video an seine Landsleute. Es gebe Momente in „unserer Geschichte, die so schaurig, so herzzerreißend sind, dass sie für immer als geteilte Trauer in unserem Herzen bleiben“, sagte Biden. „Heute ist so ein Tag“, fügte er hinzu. Und dann sprach er an die Betroffenen der Pandemie die Worte, die dem Präsidenten nicht über die Lippen gingen. „Euer Verlust tut mir leid. Die Nation trauert mit Euch.“

