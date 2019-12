Berlin.Fast verhaut Norbert Walter-Borjans („Nowabo“) seine ohnehin nicht mitreißende Rede noch. „Wir werden weder Wahlen gewinnen...“, hebt er zum Schluss an, um sich schnell zu korrigieren: „Wie wir wieder Wahlen gewinnen...“, wollte er sagen. Vielleicht sind’s die Augen. Egal. Die rund 600 Delegierten des Parteitages in Berlin erheben sich zu einem minutenlangen Beifall.

Die SPD will endlich wieder ihre Ruhe haben nach diesem chaotischen halben Jahr. Mit Walter-Borjans und seiner Co-Vorsitzenden Saskia Esken an der Spitze. Und auch die restliche Führung ist komplett neu. 89,2 Prozent bekommt der 67-jährige frühere nordrhein-westfälische Finanzminister bei der Wahl, 75,9 Prozent seine 58-jährige Kollegin aus Baden-Württemberg.

Eigentlich ist die Abstimmung nur Formsache. Schließlich haben die beiden den Mitgliederentscheid gegen die Konkurrenten Olaf Scholz und Klara Geywitz mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Esken, in der Bundestagsfraktion bisher eine Hinterbänklerin, hatte im August überhaupt erst die Idee für die Kandidatur mit Walter-Borjans, den sie kannte, weil der einst die Schweizer Steuer CDs aufgekauft und damit sieben Milliarden Euro eingetrieben hatte. Das war in der Urwahlphase ein wichtiger Punkt.

Klare, unverfälschte Gefühle

In seiner Parteitagsrede vergisst Walter-Borjans natürlich nicht, zu erwähnen, wie kritisch die Schweizer Presse seine Kandidatur kommentiert hat. „Glaubwürdigkeit kommt von standhaft bleiben“, sagt er dazu. Eigentlich war er schon auf Rente. Jetzt gilt er vielen in der SPD als eine Art Robin Hood der sozialen Gerechtigkeit. Die Jusos haben auf ihn gesetzt. Die beiden neuen Vorsitzenden beschwören das Erbe Willy Brandts, in dessen Amtszeit sie ihr politisches Engagement begannen. Esken redet etwas schärfer, sie ist auch pathetischer: „Hört ihr die Signale?“ fragt sie am Ende. „Die neue Zeit, sie ruft!“ Da stehen die Delegierten auf und jubeln.

Die Partei will wieder klare, unverfälschte Gefühle haben. SPD pur. Ülker Radziwill, Landtagsabgeordnete aus Berlin und immer schon Gegnerin der großen Koalition, sagt wie etliche andere: „Die beiden haben uns aus der Seele gesprochen, sie haben auf unsere sozialdemokratischen Herzen gehört.“ Die neuen Parteichefs tragen Forderungen an den Koalitionspartner vor. Ein Mindestlohn von wenigstens zwölf Euro, ein höherer CO2-Preis samt Sozialausgleich für steigende Benzinkosten und ein zusätzliches Investitionsprogramm in Höhe von 45 Milliarden Euro jährlich. Als Walter-Borjans sagt, dafür müsse die „schwarze Null“ fallen und zur Not auch die Schuldenbremse im Grundgesetz, gibt es großen Beifall. Allerdings, am Vorstandstisch, wo die noch amtierende Parteiführung sitzt, darunter auch Finanzminister Olaf Scholz, klatscht bis auf Esken keiner. Doch es klingt nur wie eine Kampfansage an die Groko. Denn der vom neuen Führungsduo eingebrachte Leitantrag unter dem Titel „Aufbruch in die neue Zeit“ bilanziert die Halbzeit der Koalition durchaus positiv und lässt außerdem offen, was geschieht, wenn die Union auf die Forderungen nicht eingeht. Es ist lediglich von Gesprächen die Rede, die der Parteivorstand später bewerten soll. Keine Fristen, keine roten Linien. Einige Parteilinke um Hilde Mattheis und Ex-Juso-Chefin Franziska Drohsel riechen eine Falle. Sie beantragen, schon jetzt das Ende der Groko zu beschließen. Das ist die eigentliche Debatte des Tages. Eröffnet wird sie von DGB-Chef Reiner Hoffmann: „Die Liste eurer Erfolge ist beachtlich.“ Und: „Kompromisse sind das Wesen der Demokratie.“ Mattheis hält dagegen, dass die SPD in der Groko immer schwächer geworden sei. Sie spricht vom „schleichenden Tod“. Doch als sich auch Juso-Chef Kevin Kühnert hinter die moderate Linie stellt, ist die Luft raus.

Künftig fünf Stellvertreter

Nur rund 15 Delegierte wollen sofort raus aus der GroKo. So endet die mit Spannung erwartete Debatte wie das Hornberger Schießen. Auch die strittigen Personalien sind plötzlich keine mehr. Kühnert wird neuer stellvertretender Vorsitzender, neben der Brandenburgerin Klara Geywitz und der saarländischen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger. Weil Arbeitsminister Hubertus Heil, der gegen Kühnert antreten wollte, womöglich verloren hätte, wird die Zahl der Stellvertreter auf vier erweitert, um ihm eine Schmach zu ersparen. Und weil nun die Frauenquote nicht stimmt, wird noch eine fünfte Stellvertreter-Position geschaffen, für Serpil Midyatli, türkischstämmige Vorsitzende des schleswig-holsteinischen Landesverbandes. Die geplante Absenkung der Zahl der Vizechefs von sechs auf drei fällt aus.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019