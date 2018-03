Die neuen Helden der Armee

Anzeige

Hannover.Ursula von der Leyen steht vor dem Appellplatz der Emmich-Cambrai-Kaserne am Rednerpult. Hunderte Soldaten haben sich vor ihr aufgereiht. Vor vier Tagen erst, da habe sie das deutsche Feldlager in Afghanistan besucht, berichtet die Verteidigungsministerin. Da sei sie auch zur Gedenktafel für den Feldjäger Tobias Lagenstein gegangen, eine „schlichte Platte“, umringt mit Andenken von Kameraden. „Es war ein eindrücklicher, ein bewegender Moment, die Tafel im Schein der Fackeln zu sehen.“ Der Name Lagenstein steht künftig nicht mehr nur Tausende Kilometer entfernt auf einer Gedenktafel am Hindukusch, sondern auch großflächig an der Einfahrt zur Hannoveraner Kaserne.

Die Feldjäger-Schule heißt nun Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne. Erstmals in der Geschichte der Bundeswehr trägt eine Kaserne den Namen eines in einem Auslandseinsatz getöteten Bundeswehrsoldaten. Der frühere Namensgeber Otto von Emmich war ein preußischer General im Ersten Weltkrieg, seine Rolle beim deutschen Einmarsch in Belgien ist umstritten. Tobias Lagenstein war ein in Hannover stationierter Feldjäger, der 2011 bei einem Anschlag in Afghanistan starb.

Bei der Zeremonie geht es um mehr als um die Umbenennung einer Liegenschaft. Von der Leyen will ein Zeichen setzen im Umgang der Truppe mit der schwierigen deutschen Vergangenheit. Deshalb kommt die CDU-Politikerin selbst nach Hannover. Und deshalb unterzeichnet sie in eben jener Kaserne den neuen Traditionserlass der Bundeswehr. Der Erlass regelt, auf wen und was deutsche Soldaten stolz sein dürfen und welche Fahnen und Bilder sie sich in die Stube hängen dürfen. Denn Vorbilder und Traditionen sind wichtig im Militär. Junge Soldaten hätten teils das Bild des Kämpfers vor Augen, sagt Dirk Waldau, der Kommandeur der Feldjäger-Schule. Sie suchten sich mitunter Vorbilder aus Phasen, wo das „Handwerk“ auch ausgeübt wurde. „Das ist natürlich ein Irrweg.“