Mannheim.Experte Klaus Esser über wildes Parken, überforderte Städte und Drohnen.

Herr Esser, wie viele Pakete werden in Deutschland täglich verschickt?

Klaus Esser: Etwa zwölf Millionen, Tendenz: steigend.

Was bedeutet das für die Städte?

Esser: Die Not bei den Kommunen ist groß. Zum einen wegen der Luftverschmutzung, zum anderen wegen der Verkehrsbelastung vor allem in den Innenstädten: Die Fahrer stehen unter Druck, sie müssen pro Tag bis zu 200 Pakete ausliefern – und halten oftmals in der zweiten Reihe oder an Knotenpunkten. Das kann den übrigen Verkehr behindern.

Lässt sich das mit Strafen ändern?

Esser: Ich glaube nicht. Die meisten Städte haben dafür gar nicht genug Personal. Mein Eindruck ist eher, dass sie wissen, dass die Paketboten meist nur kurz irgendwo halten. Deshalb gehen viele Kommunen kulant mit ihnen um und verteilen – wenn die Sicherheit nicht gefährdet ist – selten Strafzettel. Ich denke, man muss da andere Wege finden.

Welche?

Esser: Das System sollte effizienter werden. Das wollen auch die Paketdienstleister, denn die letzten Meter des Transports sind die teuersten. In Hamburg gibt es etwa ein Mikro-Depot-Konzept: Da werden Hunderte Pakete in ein Lager in der Innenstadt gebracht und dann zu Fuß, per Lastenrad oder Sackkarre verteilt. Das spart Emissionen und Haltevorgänge und ist ein großer Erfolg.

Warum gibt es das nicht überall?

Esser: Weil es nicht einfach ist, in den Innenstädten Flächen zu finden: Die sind begehrt und teuer.

Welche Lösungen gibt es noch?

Esser: Ladezonen zum Beispiel, also Flächen, auf denen nur Zulieferer halten dürfen. Die müssen aber auch nutzbar sein. Bei einer Untersuchung in Köln haben wir eine Fehlbelegung von 80 Prozent festgestellt! Da verpufft der Effekt. Insgesamt müssen wir den Verkehr bündeln, etwa durch mehr zentrale An- und Abgabestationen wie Kioske, Tankstellen oder Packstationen. Aber auch das Verbraucherverhalten gilt es zu hinterfragen.

Wie meinen Sie das?

Esser: Die Mentalität bei uns ist, sich alles vermeintlich kostenfrei zur Haustür liefern zu lassen. In anderen Ländern ist die Lieferung zu einem Sammelpunkt gratis, die nach Hause kostet was. Ein anderes Beispiel sind die Retouren: Verantwortungsbewusstes Bestellen könnte da helfen.

Sind Drohnen die Lösung?

Esser: Nein, nicht für den Massenmarkt, nicht für zig Millionen Pakete. Das ist zu aufwendig und teuer.

Wie sieht dann die Zukunft aus?

Esser: Die müssen wir jetzt planen. Wer heute ein neues Stadtquartier konzipiert, muss die logistische Infrastruktur mitdenken und Flächen für Liefervorgänge vorsehen. Und in 15 bis 20 Jahren fahren dann vielleicht autonome oder teilautonome, elektrisch betriebene Paketautomaten morgens in unsere Wohngebiete hinein und abends wieder ins Lager.

Klaus Esser beantwortete die Fragen telefonisch und bekam das Interview noch einmal zur Freigabe vorgelegt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018