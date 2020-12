Die Notbremse der Bundeskanzlerin

Berlin.Öffentliche Triumphe sind nicht Angela Merkels Sache – schon gar nicht in der Corona-Krise. Als die Kanzlerin am Sonntagmittag nach dem nur etwa einstündigen Krisentelefonat mit den Länderchefs vor die Kameras tritt, analysiert sie die Lage in der ihr eigenen Sachlichkeit: „Es ist heute wirklich nicht der Tag, jetzt zurückzublicken oder irgendwie zu fragen, was wäre gewesen, wenn. Sondern es ist der Tag, das Notwendige zu tun.“ Keine Vorwürfe, kein Nachtreten. Dabei waren die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten in den vergangenen Monaten nicht immer ein Herz und eine Seele.

Das Notwendige tun – das klingt schon ein wenig wie ein Basta, das man von Merkel sonst so nicht gewohnt ist. Sie sei „sehr einverstanden“ mit den getroffenen Maßnahmen, die in großer Ernsthaftigkeit in den vergangenen drei Tagen miteinander vorbereitet worden seien, sagt die Kanzlerin. „Das zeigt, dass unser Staat, bestehend aus Bund und Ländern, handlungsfähig ist.“

Trotz Merkels Zurückhaltung – die drastischen Beschlüsse dieses geschichtsträchtigen dritten Advents zum bundesweiten Lockdown sprechen eine eindeutige Sprache: Nach Wochen und Monaten der Eigenbrötlerei, des Zögerns und Zauderns ziehen die Länder nun in seltener Einigkeit mit Merkel die Notbremse. Damit handeln die Ministerpräsidenten nun bundesweit so, wie die CDU-Politikerin es zuvor so oft vergebens gefordert hat.

Ob denn die Kanzlerin nun recht behalten habe mit ihren Mahnungen? So wirklich wollen sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beim Auftritt mit der Kanzlerin zu dieser Frage lieber nicht äußern.

Obwohl Merkel mit keiner Silbe Kritik äußert, sieht sich Müller – Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz – nach dem Statement der Kanzlerin genötigt, das föderale Tauziehen zu verteidigen: „Niemand kannte den Weg, der alle Probleme gelöst hätte.“ Alle Ministerpräsidenten seien sich immer über den Ernst der Lage bewusst gewesen. Bei allen Entscheidungen, die „immer wieder nachgeschärft“ worden seien, habe aber bedacht werden müssen, dass die Menschen und betroffenen Unternehmen, Schulen und der Handel Zeit bräuchten, sich darauf einzustellen. dpa

