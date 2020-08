Die Pille – Medikament und Wegbereiterin der Emanzipation

Am 18. August 1960 kam die erste Antibabypille in den USA auf den Markt und löste die sexuelle Revolution aus. Insbesondere bei jungen Frauen war sie lange Zeit das beliebteste Verhütungsmittel. Doch seit einigen Jahren gerät sie immer mehr in Verruf, sie würde zu starke Nebenwirkungen hervorrufen. Ein Überblick.

Wie funktioniert die hormonelle Verhütungsmethode?

Insgesamt

...