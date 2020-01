Die rechte Hand der Präsidentin

Die 49-jährige Juhansone steht als Beraterin hinter von der Leyen. © dpa

Brüssel.Ursula von der Leyen mag zwar die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission sein. Doch was die 61-jährige Niedersächsin am Ende wirklich durchsetzen kann, hängt vor allem von der Mannschaft hinter ihr ab, dem Apparat. Seit dieser Woche steht fest, dass eine weithin unbekannte Politikerin aus Lettland zur wichtigsten Beraterin aufrückt: Ilze Juhansone, 49 Jahre alt, studierte Philosophin und

