Als Mutter zweier Kinder hat auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock die Corona-Krise zu spüren bekommen. Sie findet, die Regierung hat Familien im Stich gelassen.

Frau Baerbock, Deutschland ist bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Hat die Regierung dafür nicht ein Lob verdient?

Annalena Baerbock: Die Bundesregierung hat zu Beginn der Krise schnell gehandelt, zu Recht. Allerdings mache ich mir Sorgen, weil ihr die Weitsicht zu fehlen scheint. Noch ist das Virus unter uns. Eine zweite Welle ist nicht auszuschließen. Dafür sollten wir gewappnet sein. Aber heimische Betriebe, die verstärkt Schutzausrüstungen herstellen, damit Deutschland unabhängig von internationalen Lieferketten wird, lässt die Bundesregierung jetzt im Regen stehen. Das kann sich rächen.

Wie meistern Sie persönlich die Pandemie?

Baerbock: Zum Glück sind Kita und Hort bei uns jetzt wieder offen. Denn wie bei Millionen anderen Familien war das Frühjahr echt ein krasser Spagat. Kita und Schule plötzlich dicht, keiner wusste, wie es weiter geht. Die Bundesregierung hat Familien im Stich gelassen. Sie hat anscheinend vorausgesetzt, ach Mutti macht das schon. Frauen verdienen ja oft weniger, arbeiten Teilzeit, und wer steckt dann zurück, wenn die Kita schließt? Die Frau. Bei uns zu Hause hat zum Glück mein Mann viel übernommen, auch schon vor Corona.

Sind Sie besorgt, weil der grüne Höhenflug gerade stockt?

Baerbock: Nein. Die demoskopischen Werte gehen rauf und runter. Aktuell liegen wir auf dem Level der letzten Europawahl, was bundesweit unser historisch bestes Ergebnis war. Und bis zur Bundestagswahl ist noch mehr als ein Jahr Zeit.

Welche Rolle spielt das Virus beim Wahlkampf der Grünen?

Baerbock: Die Kernfrage ist, wie wird eine Gesellschaft krisenfest? Wir sollten viel vorausschauender handeln, nicht wie die große Koalition, erst auf den letzten Drücker, wenn die Hütte eigentlich schon brennt. Wir richten unsere Politik an Vorsorge, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit aus – quer durch die Bank: Wirtschaft, Gesundheit, Bildung, Klima ohnehin. Was einen Wahlkampf unter Pandemiebedingungen anbetrifft: Corona hat mir gezeigt, dass man schöne Pläne machen und es dann doch alles anders kommen kann. Daher: Wir sind jederzeit in der Lage, darauf zu reagieren.

Über den Klimaschutz wird wegen Corona weniger geredet.

Baerbock: Das nehme ich anders wahr. Oft sagen mir Menschen, wenn uns eine Gesundheitskrise so umhauen kann, dann müssen wir endlich für die Bewältigung der Klimakrise lernen. Deshalb ist es entscheidend, dass das Geld, das jetzt zum Wiederaufbau nach Corona eingesetzt wird, auch der Eindämmung der Klimakrise dient. Sonst ist alles für die Katz.

Trauen Sie sich zu, Kanzlerin zu werden?

Baerbock: Robert Habeck und ich wollen in führender Rolle in diesem Land gestalten. Daran hat sich nichts geändert.

