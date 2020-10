Die schwerste Krise kommt zum Schluss

Berlin.Manchmal wirkt Angela Merkel, als würde sie stundenlang die Zähne zusammenbeißen. Das Kinn schiebt sich nach vorn, das Gesicht wird eckig. So sitzt die Kanzlerin am Donnerstagvormittag auf ihrem Platz in der ersten Reihe der Regierungsbank im Bundestag und blickt vor sich hin. Keine Regung läuft über ihr Gesicht.

Der Bundestag debattiert über die neuen Corona-Einschränkungen, die Bund

...