Die Selbstzerfleischung der AfD

Berlin.Wenn es einen Politiker gibt, der aus dem AfD-Parteitag vom Wochenende gestärkt hervorgeht, dann ist es wohl Otto von Bismarck. Dass der vor 122 Jahren verstorbene Reichskanzler einen guten Job gemacht habe und nicht zu kritisieren sei, das betonten Delegierte aus allen Lagern der AfD, nachdem Parteichef Jörg Meuthen am Sonnabend Bismarck-Verehrung als Zukunftskonzept abgelehnt hatte. Das war dann aber auch schon das Ende der Einigkeit – in Kalkar brach der schwelende Lagerkampf in der Partei offen aus.

Den Anlass lieferte Meuthen selbst: Pubertierende Schuljungen, flegelhafte Provokation, Politik-Kasperle – all diese Worte fielen, als Meuthen seiner Partei am Sonnabend ins Gewissen redete, weniger Radikalität und mehr Disziplin an den Tag zu legen. Er warnte vor NS-Vergleichen und Begriffen wie „Corona-Diktatur“, kritisierte auch die Nähe zur „Querdenker“-Bewegung, die viele Parteifreunde zuletzt gesucht hatten. Die Rede war ein Frontalangriff vor allem auf das ganz rechte Lager in der AfD. Und so wurde sie auch aufgefasst.

Welche Absicht verfolgt Meuthen mit seiner Abrechnung?

Es ist die Flucht nach vorn, die Meuthen versucht. Denn die AfD steckt fest. In Umfragen kam sie zuletzt kaum über zehn Prozent, Manöver wie die jüngste Störaktion im Bundestag stießen auf ein sehr negatives Echo. Die Verantwortung dafür gibt Meuthen dem radikalsten Rand der AfD, mit dem er in der Vergangenheit selbst gern paktiert hat. Vor allem aber war die Rede ein Signal nach Köln-Chorweiler, wo die Verfassungsschützer das Treffen sehr genau verfolgt haben dürften.

Welche Rolle spielte eine drohende Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz?

Eine Erhebliche. Die AfD weiß, dass sie die Aufmerksamkeit der Verfassungsschützer hat. Nach fast zwei Jahren informeller „Prüfung“ will das Bundesamt in absehbarer Zeit beschließen, ob die Gesamtpartei in den Status eines „Verdachtsfalls“ erhoben wird. In der AfD ist die Angst groß, dass eine systematischen Beobachtung Wähler, Mitglieder und Mandatsträger verschrecken könnte, vor allem die im öffentlichen Dienst. Meuthens Rede ist deshalb auch ein Versuch, das abzuwenden.

Wie reagierte der Parteitag darauf?

Die einen euphorisch, die anderen wutentbrannt. Rund zwei Stunden verbrachten die Delegierten am Sonntagmittag mit einer Debatte über Meuthens Rede und seinen Kurs als Parteichef. Gegner warfen ihm vor, die Einigkeit der Partei zu stören und außerdem die inhaltliche Arbeit des Parteitags in den Hintergrund zu schieben. So sagte Stephan Brandner, Vize-Parteichef, Meuthen habe der Partei „schweren Schaden“ zugefügt. Die Unterstützer des Parteivorsitzenden – besser organisiert und zahlenmäßig in der Debatte deutlich stärker – warfen den Kritikern ihrerseits vor, den Parteichef und die AfD als Ganzes zu beschädigen: „Seid ihr denn des Wahnsinns, eine Debatte über den Parteivorsitzenden zu beginnen?“, fragte der Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter hörbar entgeistert. Fraktionschef Alexander Gauland hatte die Rede am Sonnabend als „spalterisch“ kritisiert.

Wie tief ist die Spaltung der AfD nun?

Sehr tief. Bislang hatte die AfD es trotz aller Konflikte geschafft, an den Wahlurnen daraus Profit zu schlagen, dass ein Teil der Partei sich sehr radikal gibt, während ein anderer versucht, ein bürgerliches Image zu transportieren. Doch diese Strategie könnte jetzt am Ende sein. Nach Einschätzung von SPD-Chefin Saskia Esken hat Meuthen „seinen Kampf, der AfD den letzten Rest eines bürgerlichen Anstrichs zu bewahren, längst verloren“. Der vom Verfassungsschutz beobachtete „Flügel“ habe „längst die Macht in der AfD übernommen“, sagte sie dieser Redaktion.

Sind die extremistischen Kräfte um Björn Höcke geschwächt?

Als Erfolg kann das völkische Lager um den thüringischen Landeschef Björn Höcke den Parteitag nicht verbuchen. Drei Vorstandsposten wurden in Kalkar neu besetzt, in allen drei Fällen unterlagen die Kandidaten des Höcke-Lagers – wenn auch knapp. Mit der Wahl von Joana Cotar, die den Beisitzerposten des geschassten Andreas Kalbitz übernimmt, verliert der radikalste Teil der Partei sogar eine Stimme im Bundesvorstand.

Was hat der Parteitag beschlossen?

Zwischen Meuthens Rede am Sonnabend und der hitzigen Debatte am Sonntag hat die Partei sich ein sozial- und rentenpolitisches Programm gegeben. Dabei bekannte sie sich zur Umlage-finanzierten Rente, forderte aber unter anderem Freiheit beim Zeitpunkt des Renteneintritts, die Abschaffung von Politikerpensionen und eine Altersvorsorge für Selbstständige.

War das Treffen der AfD in Kalkar denn jetzt ein Superspreading-Event?

Dass die Partei trotz tausender Corona-Fälle in Deutschland jeden Tag darauf bestanden hatte, einen Präsenzparteitag abzuhalten, hatte für großes Kopfschütteln gesorgt. Die Stadt Kalkar hatte im Vorfeld angekündigt, bei Verstößen gegen Auflagen wie beispielsweise die Maskenpflicht die Veranstaltung im Zweifel abzubrechen. Dazu kam es jedoch nicht, die meisten hielten sich an die Regeln.

