„Die Situation ist außer Kontrolle“

Athen/Samos.Es stinkt so eindringlich nach Abfall und Exkrementen, dass man instinktiv die Nase schließt und durch den Mund atmet. Zwischen Bäumen, Geröll und Matsch stehen provisorische Zelte, abgedichtet mit Gestrüpp und Plastiktüten. Manche Flüchtlinge arbeiten daran, zum Schutz vor Kälte, Regen und sengender Sommerhitze Hütten aus Holzresten zu bauen. Sie haben verstanden, dass sie hier, am Rande Europas, mindestens Monate oder sogar länger als ein Jahr ausharren werden.

Die bei Touristen beliebte Kleinstadt Vathy im Nordosten von Samos ist mit 7000 Einwohnern in etwa so groß wie das malerische Mittenwald in Bayern. Mit dem Unterschied, dass oberhalb der Inselgemeinde 4500 Flüchtlinge und Migranten ihr Dasein fristen. Sie haben sich notgedrungen rund das ehemalige Gefängnis angesiedelt, das hinter seinen mit Stacheldraht bewehrten Stahlzäunen Platz für gerade mal 650 Menschen bietet. Alle warten sie auf die Annahme oder Ablehnung ihres Asyl-Bescheids.

Außerhalb des Auffanglagers gibt es keine Toiletten, ein verunreinigter Brunnen dient als einzige Wasserquelle. Die Flüchtlinge versuchen so weit wie möglich, den Müll und die Fäkalien selbst zu entsorgen. Das Militär liefert Tiefkühlkost. Dafür wird angestanden, von morgens bis abends zieht sich die Menschenschlange vor der Essensausgabe durch das Ghetto. Rund 100 unbegleitete Kinder tummeln sich dort, dazu alte Menschen, Schwangere, Kranke. In Europa, auf einer Insel, die den Europäern einst als Urlaubsparadies galt. „Viele Flüchtlinge leiden vor allem psychisch, sie haben Angstzustände und Panikattacken“, sagt Antonis Rigas, der den Einsatz der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) auf Samos leitet.

Müll, Ratten und Kakerlaken

Die Situation ist für das rund 30-köpfige Team derart belastend, dass die Ärzte selbst psychologisch betreut werden. Die Organisation hatte die Arbeit auf Samos vor gut einem Jahr unterbrochen, im Februar jedoch wieder fortgesetzt. „Der Flüchtlingszustrom hat erneut an Fahrt aufgenommen, die Situation ist außer Kontrolle“, begründet Rigas den Einsatz. Geld hat die Staatengemeinschaft eigentlich genug bereitgestellt für Griechenland. Und entsetzt sich nun über die Lage vor Ort: Die Situation sei „eine Schande für Europa“, soll der zuständige Brite Simon Mordue einem Bericht der „Welt“ zufolge Mitte März gesagt haben. „Drei Jahre nach dem von Angela Merkel mitverhandelten EU-Türkei-Deal behandelt unser Team auf Samos Schwangere und Kinder, die zwischen Müll, Ratten und Kakerlaken leben“, sagt MSF-Geschäftsführer Florian Westphal. „Es ist empörend und frustrierend, dass das EU-Türkei-Abkommen angesichts dieser Zustände ständig als Erfolg angepriesen wird.“

Nicht nur Samos ist betroffen; auch auf den Inseln Lesbos, Chios, Kos und Leros herrschen menschenunwürdige Zustände. Laut aktueller Statistik des UN-Flüchtlingshilfswerks wurden seit Inkrafttreten des Pakts im Jahr 2016 gerade mal 1843 Migranten zurück in die Türkei überführt. Gleichzeitig gelangen über das Meer täglich neue Flüchtlinge nach Samos, die von der Türkei aus illegal übersetzen. „Wir fühlen uns als Europäer zweiter Klasse“, sagt Michalis Angelopoulos, der Bürgermeister von Samos. Die Insel lebt vom Tourismus, und glücklicherweise, so Angelopoulos, bleiben viele Touristen ihr treu. „Aber wir leiden, und es ist nicht allein unser, sondern ein europäisches Problem.“

