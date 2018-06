„Die Staatschefs lassen Mitgefühl vermissen“

Anzeige

Brüssel/Berlin.Es war eine lange Verhandlungsnacht in Brüssel – am Ende präsentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen Kompromiss. Die Europäische Union einigte sich auf eine Verschärfung ihrer Asylpolitik. Reaktionen von Politikern und Organisationen auf die Lösung in Zitaten:

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU-Generalsekretärin): „Insbesondere dass alle 28 Mitgliedstaaten der EU in dieser Schicksalsfrage gemeinsam handeln, ist gerade in diesen Zeiten eine gute Nachricht für Europa und für Deutschland.“

Manfred Weber (Fraktionschef der konservativen Europäischen Volkspartei – EVP– im Europäischen Parlament und CSU-Viz e): „Der EU-Gipfel hat einen großen Schritt hin zu einer besseren Migrationspolitik gemacht.“