„Die Stärke der Tageszeitung ist die Entschleunigung“

Tübingen.Die Tageszeitung wird gebraucht – gerade in Zeiten der digitalen Revolution und einer fragmentierenden Öffentlichkeit. Was ist die Idee, was das Ideal einer Zeitung? Ich würde sagen: Tageszeitungen verkörpern gerade in Zeiten der digitalen Revolution, der rasanten Beschleunigung und der Zersplitterung von Öffentlichkeit ein eigenes Wertesystem. Sie sind bedeutsam, weil sie als Spagat-Medien taugen, die Verbindung des Verschiedenen leisten. Sie verbinden Milieus im Akt der Kommunikation, bilden unterschiedliche Interessen und Perspektiven ab, erschaffen einen kollektiven Diskurs- und Gesprächszusammenhang.

Und sie wirken – gerade in Zeiten der Selbstisolation in den Echokammern sozialer Netzwerke – integrativ, weil sie ein Forum für Debatten bereitstellen, das der Vereinzelung von Wahrnehmungen entgegensteht, diese im Idealfall konterkariert, um schließlich die Kompromissfindung zu ermöglichen. All dies, so muss man kühl konstatieren, ist in einer Zeit, in der die Polit-Clowns und die Bullshiter, die Populisten und die Lügner in Europa, Brasilien und den USA politisch Karriere machen, für das Fortbestehen einer Demokratie systemrelevant.

Und doch gehört es zur ganzen Wahrheit, dass es vielen Qualitätsmedien gegenwärtig nicht wirklich gut geht. Im Detail: Ganze Anzeigenmärkte der Tageszeitungen sind längst ins Netz gewandert. Einnahmen brechen weg, weil die Werbe-Etats schrittweise in Richtung der Digital-Giganten (Google, Facebook) umgeschichtet werden. Und die Auflage vieler Tageszeitungen bröckelt, weil sich viele Menschen längst an die kostenlose Verfügbarkeit von Informationen gewöhnt haben und Paid-Content-Modelle (Bezahlschranken für die Online-Angebote) die ausfallenden Einnahmen noch nicht ausgleichen können.

Gleichzeitig sind soziale Netzwerke wie Facebook inzwischen derart mächtig, dass dem Journalismus (auch dies ist ein globaler Trend) allmählich die Hoheit über die eigenen Vertriebskanäle zu entgleiten droht. Denn faktisch werden Informationen unterschiedlichster Güte heute von jüngeren Menschen zunehmend in sozialen Netzwerken wahrgenommen, nicht jedoch auf der Ursprungswebsite einer Zeitung oder gar in gedruckter, gebündelter Form, was die Identifikation mit dem redaktionellen Ur-Medium schwieriger macht. Öffentlichkeit existiert heute oftmals in radikal zersplitterter Form. Isolierte Film- und Textpartikel diffundieren durch den digitalen Raum – ohne Kopplung an eine übergreifende Medienmarke, einen gemeinsamen Diskurs oder ein Reservoir von Themen, die einen kollektiven, im konkreten Lebensraum verankerten Gesprächszusammenhang stiften. In dieser Situation einer laufenden Medienrevolution lautet die Eine-Million-Euro-Frage: Wie lässt sich Qualität refinanzieren? Und weiter: Wie erhält man die Akzeptanz für das Medium und erzeugt sie neu? Was können Redaktionen und Verleger dafür tun, was muss auch das Publikum leisten, was wäre die Aufgabe von Schulen?

Hintergründige Analysen

Ich will drei Thesen zu diesen Fragen formulieren, die gewiss keine Fertigrezepte der Krisen- und Zukunftsbewältigung liefern, vielleicht jedoch eine Richtung anzeigen. Die erste These: Die Tageszeitung muss den Modus ihrer – unvermeidlich – entschleunigten, verzögerten Verarbeitung und Verbreitung von Information systematisch als Stärke beschreiben. Sie sollte sich in Zeiten der Beschleunigung, des kommentierenden Sofortismus und der Schnell-Schnell-Nachrichten als das Medium des zweiten Gedankens und der hintergründigen Analyse präsentieren, das immer wieder auch eine Aktualität hinter der Aktualität sichtbar werden lässt.

Die zweite These: Die Tageszeitung könnte sich als Medium der angemessen-maßvollen, der überzeugenden Kritik und Kontrolle begreifen. Offensichtlich ist: Wir brauchen in Zeiten der Pöbel-Attacken ein richtiges Maß, eine gute, stimmige, an Qualität und Relevanz orientierte Balance zwischen der entschiedenen Skandalisierung von Sachverhalten und Missständen und dem bloßen Hochjazzen irgendwelcher Aufreger. In dieser Gemengelage könnte die Tageszeitung punkten, indem sie das tatsächlich Skandalöse mit aller Entschiedenheit skandalisiert, aber im Grundsatz einem Ideal der Mäßigung folgt, das in Zeiten der vergifteten Debatten an Bedeutung gewinnt.

Die dritte These bringt das Publikum selbst ins Spiel: Tageszeitungen müssen durch Kampagnen wie „Journalismus zeigt Gesicht“, Berichte in eigener Sache, öffentliche Veranstaltungen und Dialogprojekte mit jungen und älteren Lesern noch stärker als bisher ein Bewusstsein wecken für die Ökonomie der Qualität und das Refinanzierungsproblem eines rechercheintensiven Journalismus. Die Bewusstseinsbildung für den Wert des Gedruckten findet im Moment der Krise noch nicht ausreichend statt. Warum kostet seriös aufbereitete Information unvermeidlich Geld? Und wie funktioniert die Ökonomie der Qualität?

Aufgabe der Schule

Auf diese Fragen benötigen jene, die für eine Zeitung bezahlen, eine einleuchtende Antwort. Eigentlich, davon bin ich inzwischen überzeugt, muss diese Antwort schon in der Schule vermittelt werden. Denn die zentrale Paradoxie der digitalen Gesellschaft besteht darin: Wir sind medienmächtig geworden, aber noch nicht medienmündig. Wir alle bestimmen durch Postings und Kommentare, durch Klicks und Likes ganz unmittelbar darüber, wie sich das Kommunikationsklima verändert, ob sich die Lautesten durchsetzen oder diejenigen mit dem klügsten Argument. Aber noch fehlt das Wissen, noch fehlt das gesellschaftliche Bewusstsein, in welchem Maße in Zeiten von Fake-News und systematischer Desinformation die Sphäre der Öffentlichkeit, verstanden als der geistige Lebensraum einer liberalen Demokratie, geschützt werden muss. Und warum wir einen qualifizierten Journalismus brauchen, der verbindet, nicht trennt. Ob die Zeit reicht für den nötigen Bewusstseinswandel und für die Transformation der digitalen Gesellschaft der Gegenwart in die redaktionelle Gesellschaft der Zukunft?

Das vermag heute niemand mit Gewissheit zu sagen. Aber sicher ist, dass eine freie, offene, um den Ausgleich von unterschiedlichen Interessen bemühte Gesellschaft starke, vitale Spagat-Medien unbedingt braucht. Sie sind wichtiger denn je.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020