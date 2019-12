Die Union verstärkt ihre Abwehr

Berlin.Die Botschaften der CDU-Granden vor dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin klangen am Montag zunächst gleich: Es werde „kein Begrüßungsgeschenk“ für die neuen SPD-Parteivorsitzenden geben, wehrte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus ab. Man wolle auch keinen „Kuhhandel“, betonte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Die Union verstärkt jetzt erst einmal ihre Abwehr – eigene Konter nicht ausgeschlossen.

Auf vorweihnachtliche Ruhe kann die Groko nach dem SPD-Parteitag nicht hoffen. Zu viele Forderungen waren am Wochenende beschlossen worden, die den Koalitionspartner abschrecken. Unter anderem ein Mindestlohn von zwölf Euro, ein großes Investitionsprogramm unter Aufgabe der schwarzen Null (also dem Verbot der Neuverschuldung), gegebenenfalls eine Abkehr von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse sowie die Nachbesserung des Klimapakets. Aus München ließ CSU-Chef Markus Söder wissen: Nach Martin Schulz und Andrea Nahles erlebe das Bündnis nun den dritten Wechsel im SPD-Vorsitz. „Wir haben niemals den Koalitionsvertrag aufgemacht oder neu verhandelt“, so Söder vehement. Die SPD müsse nun klären, „wer führt, wer entscheidet, wer setzt durch?“ Mit Blick auf neue Milliardenausgaben erklärte Söder: „Im Grunde genommen ist die Wanne voll, doch das Wasser fließt nicht ab.“ Das sollte heißen, Geld ist genug da, nur die langen Planungsverfahren bremsen notwendige Investitionen etwa in die Infrastruktur.

Auf Zustimmung angewiesen

Ähnlich argumentierte in Berlin auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Nach den Gremiensitzungen seiner Partei machte er ebenfalls deutlich: „Es wird keine Nachverhandlungen des Koalitionsvertrages geben.“ Schon gar nicht werde man an der schwarzen Null oder der Schuldenbremse rütteln. Beweglich zeigten sich die Christdemokraten hingegen beim Klimapaket – aber auch nur deshalb, weil das Thema den Parteien aus der Hand genommen ist. Das Gesetzgebungsverfahren zu den Klimabeschlüssen ist bereits in vollem Gange, am Montagabend kam der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat zusammen, um über Nachbesserungen zu verhandeln. Die wiederum werden sich nicht vermeiden lassen, weil die Regierung die Zustimmung der Länder benötigt, in denen die Grünen mitregieren.

