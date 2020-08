Die Union will gelassen bleiben

Berlin.In der Union wirkte man am Montag zunächst wie auf dem falschen Fuß erwischt. Nicht wegen der Entscheidung der SPD, Finanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten zu nominieren. Davon war man intern längst ausgegangen. Aber der Zeitpunkt überraschte CDU und CSU dann doch. Nun ist die Sorge groß, dass die Zusammenarbeit in der schwarz-roten Koalition leiden könnte. Treiben lassen wollen sich die Unionsparteien aber nicht von ihrem Bündnispartner.

Aus München schoss CSU-Chef Markus Söder einige Giftpfeile in Richtung Berliner Genossen. Die Situation der Bundesregierung verbessere sich nicht, befand Söder. Für die SPD beginne der Wahlkampf augenscheinlich jetzt schon. Er halte das für „verheerend für die weitere Zusammenarbeit zum Thema Corona-Bekämpfung“, ergänzte der bayerische Ministerpräsident. Söder weiß: Mit dem Vorpreschen der SPD dürfte die Debatte über den eigenen Kanzlerkandidaten neu befeuert werden. Auch über den richtigen Zeitpunkt der Nominierung.

Söder ist einer der Aspiranten, er hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, wegen der Corona-Krise erst im März nächsten Jahres darüber zu befinden. Bislang war man davon ausgegangen, dass nach der Klärung der Vorsitzenden-Frage in der CDU auf dem Parteitag im Dezember dann im Januar auch die Kanzlerkandidatur entschieden wird.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak rief die Union zur Ruhe auf. In einer Korrespondenz, die dieser Redaktion vorliegt, schrieb Ziemiak an Funktionsträger seiner Partei, man nehme die Nominierung von Olaf Scholz „mal gelassen zur Kenntnis“. Ziemiak weiter: Nachdem die SPD am Sonntag noch über Rot-Rot-Grün (r2g) und einen grünen Kanzler philosophiert habe, „nominiert sie Olaf Scholz, den sie vor Kurzem noch nicht einmal als eigenen Vorsitzenden überzeugend fand und der zudem ein erklärter Gegner von r2g ist.“ Die SPD bleibe „ihrem intensiven und schwankenden Selbstfindungskurs also treu“. Mehr als ein Jahr vor der Bundestagswahl werde man sich weiter auf die Regierungsarbeit konzentrieren, vor allem auf die Bewältigung der Corona-Krise. Dabei sei eine vernünftige Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner wichtig. „Für Wahlkampf ist jetzt nicht die Zeit“, so Ziemiak.

Wer nimmt es mit Scholz auf?

Intern wird freilich schon darüber nachgedacht, wer es von den potenziellen Unionskandidaten mit Scholz am besten aufnehmen könnte. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen bewerben sich um den CDU-Vorsitz, Laschet und Merz streben auch die Kanzlerschaft an. Im Hintergrund lauert Söder, auch der Name von Gesundheitsminister Jens Spahn fällt nach wie vor, der bislang nur Parteivize werden will.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020