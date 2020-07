„Die US-Demokratie würde überstehen“

Uwe Wenzel

(Heidelberg)

Leiter Mark Twain Center für transatlantische Beziehungen

„Ich hoffe, dass sich Afroamerikaner und Latinos diesmal stärker an den Wahlen beteiligen als noch vor vier Jahren. Und dazu müssen sie sich auch klar für den Bewerber der Demokratischen Partei entscheiden, was im Falle der Wählerinnen und Wähler mit lateinamerikanischen Wurzeln gar nicht so sicher ist. Laut neuesten Umfragen sprechen sich gut 25 bis 30 Prozent der Latinos für eine zweite Amtszeit des Amtsinhabers aus, womit sie in wahlentscheidenden Bundesstaaten wie Florida oder Pennsylvania Donald Trump den Sieg bringen könnten. Die negativen Folgen einer zweiten Amtszeit für die USA und für die transatlantischen Beziehungen wären erheblich, die US-amerikanische Demokratie würde aber auch dies überstehen.“ (Bild: Wenzel)

