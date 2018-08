Die verrohte Republik

Anzeige

Provokationen schaden Parteien

Viele Bürger schrecke solche Rhetorik ab, erklärt Hafez: „Sie geben sich zwar dem Geschehen hin, aber sie wenden sich innerlich angeekelt von den politischen Akteuren und Strukturen ab. Man möchte gut unterhalten werden, aber nicht von unzivilisierten Politikern regiert werden.“

Der AfD schaden ihre Provokationen ganz offensichtlich nicht. Im gerade erst veröffentlichten ARD-„Deutschlandtrend“ klettert die Partei auf 17 Prozent, den höchsten jemals gemessenen Wert. Doch im Gegensatz zur lautstarken Opposition müssen Regierungsparteien sich auch an ihren Taten messen lassen – wer zu laut tönt, weckt leicht falsche Erwartungen. Seehofer, der im Frühjahr mit dem Versprechen einer härteren Asylpolitik ins Amt kam, stürzte von 47 Prozent Zustimmung im Mai auf ein Rekordtief von 27 Prozent. In Bayern lassen Umfragen die CSU um ihre absolute Mehrheit zittern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) jedenfalls will das Wort Asyltourismus „nicht wieder verwenden, wenn es jemanden verletzt“, wie er Mitte Juli im bayerischen Landtag erklärte. Diese Entscheidung sei unabhängig von seiner persönlichen Wertung, wichtiger sei, dass Wortdebatten Sachfragen nicht verhindern dürften.

Seehofer reagiert empfindlich

„Jetzt frisst Markus Söder Kreide“, merkte SPD-Fraktions- und Parteichefin Andrea Nahles süffisant an. Auch sie hat allerdings erst vor Kurzem Gegenwind bekommen für die Aussage: „Wir können nicht alle bei uns aufnehmen.“ Faktisch richtig. Und dennoch fragwürdig, meint Sprachforscher Niehr. „Man könnte fragen: Wer hat das gefordert? Und warum diese Äußerung in diesem Kontext?“, meint er. „Das Problem ist, was mitgemeint ist, und auch von allen so verstanden wird.“

Auf derlei Sprachkritik reagiert die CSU empfindlich. Innenminister Seehofer spricht von einer „Kampagne“, unterstellt, seine Äußerungen würden bewusst ins falsche Licht gerückt. „Genau diejenigen, die jeden Tag dafür eintreten, dass man in der Politik Anstand und Stil zu bewahren hat, überschütten mich mit Worten und Eigenschaften und Attributen, die weit unter der Gürtellinie liegen“, sagt er erst am Donnerstag im oberbayerischen Töging am Inn. Was folgt aus all dem? Über Sprache nachzudenken, sich die Konsequenzen klar zu machen, empfiehlt Experte Niehr. Zu Naturmetaphern wie „Flüchtlingslawine“ oder „-welle“ sagt er: „Da geht man davon aus, dass wir es mit gefährlichen Naturgewalten zu tun haben, gegen die man sich schützen muss. (...) Asylbewerber werden nur noch als bedrohliche Masse wahrgenommen. Die Frage, warum jemand Leib und Leben riskiert, um nach Europa zu kommen, wird dabei ausgeblendet.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.08.2018