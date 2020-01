Die Zeit wird knapp

Mannheim. Schmelzende Polkappen, Hitzewellen, Feuerkatastrophen. Der Klimawandel ist keine Zukunftsmusik. Im Gegenteil. Wir stecken mittendrin, die Auswirkungen sind deutlich sichtbar. Und sie werden sich weiter verschärfen. Wie sehr, dafür werden 2020 die Weichen gestellt. Denn beim Welt-Klimagipfel im November in Glasgow müssen die einzelnen Länder erstmals ihre selbst gesteckten Klimaziele verschärfen. Damit ist Glasgow der wohl wichtigste Gipfel seit 2015, als in Paris der Weltklimavertrag unterzeichnet wurde.

Damals hatten sich alle Unterzeichnerstaaten bereiterklärt, die Erderwärmung zu begrenzen - möglichst auf 1,5 Grad. Um das noch zu erreichen, muss die Menschheit schnell handeln und bis spätestens Mitte des Jahrhunderts ihre Emissionen auf null senken. Viele Wissenschaftler halten das technisch für möglich, doch der politische Wille fehlt. Die aktuellen Selbstverpflichtungen der Länder reichen Berechnungen zufolge nicht einmal aus, um die Erwärmung auf zwei Grad zu begrenzen. Demnach sind drei Grad wahrscheinlicher. Aber es gibt Lichtblicke. Die EU will bis 2050 klimaneutral sein, die neue österreichische Regierung hat dies bereits für 2040 angekündigt. Möglicherweise werden 2020 weitere Länder mit ehrgeizigen Klimazielen folgen.

Extremwetter auch 2020?

In der Erdgeschichte hat sich das Klima mehrfach geändert - doch nie in diesem Tempo. Dass der Mensch die Verantwortung dafür trägt, gilt als sicher: 99,94 Prozent aller Forscher, die zwischen 1991 und 2015 Fachaufsätze zum Klimaschutz veröffentlicht haben, sind davon überzeugt, dass der Mensch den Temperaturanstieg auslöst. Das geschieht überwiegend durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas. Aber auch durch das Roden von Wäldern und den Fleischkonsum entweichen große Mengen an Treibhausgasen. Die direkte Folge: Die Temperatur steigt. Nach Angaben des Weltklimarats IPCC liegt sie über Landflächen 1,53 Grad höher als in vorindustrieller Zeit. Berücksichtigt man die Meere, sind es knapp 0,87 Grad.

Die Temperaturentwicklung lässt sich vergleichsweise leicht mit Computermodellen berechnen. Schwieriger fällt es der Wissenschaft, den Zeitpunkt sogenannter Kipppunkte vorherzusehen, auf die unumkehrbare drastische Veränderungen im System folgen.

In den vergangenen Jahren mehren sich die Hinweise, dass die Berechnungen zu zurückhaltend waren. Die Permafrostböden im Norden etwa tauen deutlich schneller auf als gedacht. Schon jetzt haben sie das für 2090 erwartete Niveau erreicht. Das ist fatal, denn in ihnen lagern gewaltige Mengen Methan, das viel stärker wirkt als CO2. Auch 2020 dürfte weitere Hiobsbotschaften in petto haben. So scheint am westant-arktischen Eisschild ebenfalls der Kipppunkt erreicht zu sein. Von da an wird die gewaltige Eismasse so instabil, dass sie langsam aber unaufhaltsam ins Meer fließt. Die Folge wäre allein durch dieses Phänomen ein Anstieg des Meeresspiegels um drei Meter.

Alles weit weg? Mitnichten. Auch Deutschland spürt bereits die Auswirkungen. 2019 war das drittwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Heißer war es nur 2018 und 2014. Entsprechend haben die letzten beiden Sommer den Wäldern schwere Schäden zugefügt. Ein Hitzesommer 2020 wäre für sie fatal.

Langfristige Modelle gehen davon aus, dass die Niederschläge hierzulande in den kommenden 30 Jahren im Sommer um etwa ein Viertel abnehmen. Im Herbst und Winter aber werden sie zunehmen, womit das Risiko für Überschwemmungen steigt. Auch die Landwirtschaft muss sich anpassen.

Besonders problematisch sind die Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen. Durch den Temperaturanstieg hat sich die Pollensaison verlängert. Vor allem Kinder und ältere Menschen leiden unter Hitze im Sommer. Auch die Tierwelt reagiert. Die asiatische Tigermücke, die das Dengue-Fieber überträgt, wird hier heimisch, die Wärme begünstigt auch die Ausbreitung von Zecken, die Krankheiten wie FSME oder Borreliose übertragen.

Es klingt dramatisch, ist aber wissenschaftlich unumstritten: Weltweit werden viele Gegenden unbewohnbar, etwa weil sie im Meer versinken oder weil die Temperaturen dort Werte erreichen, die der menschliche Körper nicht aushalten kann. In der nordindischen Stadt Phalodi etwa kletterten die Temperaturen im vergangenen Sommer auf 51 Grad. Auch Australien verzeichnete Rekordtemperaturen und leidet zusätzlich unter verheerenden Buschbränden. Dieses Jahr dürften weitere Wetterextreme hinzukommen. Die Vereinten Nationen gehen mittlerweile von 200 Millionen Klimaflüchtlingen bis 2040 aus.

Sollte die Menschheit nicht rechtzeitig handeln, prognostizieren Computermodelle eine Erwärmung um vier Grad, was den Planeten stark verändern würde. Viele Wissenschaftler gehen allerdings davon aus, dass es nicht so weit kommen wird. Demnach würde die Weltwirtschaft vorher durch die großen Veränderungen und Verteilungskämpfe zusammenbrechen. Das zu verhindern, wird wohl eine der größten Aufgabe der Menschheit - 2020 und in den Folgejahren.

